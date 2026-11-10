Tmerr rrugor në Bullgari

Pamje: aksidenti zinxhir që shkaktoi mjegulla, dhjetëra jetëhumbje
Njëmbëdhjetë persona kanë vdekur dhe të paktën 50 janë plagosur në një aksident të tmerrshëm trafiku që përfshinte dhjetëra automjete nga të dy drejtimet në një autostradë në Bullgarinë lindore, konfirmoi kryeministri bullgar Rumen Radev.
Ekipe të shumta policie, zjarrfikësish dhe ekipesh mjekësore të urgjencës u dërguan urgjentisht në vendin e aksidentit, në një pjesë të rrugës që lidh kryeqytetin Sofje me qytetin portual të Burgasit. Fotot dhe videot e publikuara nga mediat lokale tregojnë skena të tmerrshme makinash dhe kamionësh të grumbulluara në të gjashtë korsitë e trafikut, me shumë automjete të shtypura plotësisht, të përmbysura ose të hedhura nga rruga.
Sipas një deklarate zyrtare nga Ministria e Brendshme bullgare, siç raportohet nga Reuters dhe Hina, 50 pasagjerë të plagosur u dërguan me urgjencë në spitalet më të afërta rajonale, dhe mjekët po luftojnë për jetën e disa personave që janë në gjendje kritike.
Kryeministri Rumen Radev e përshkroi incidentin në një deklaratë zyrtare si një “tragjedi” të paparë dhe konfirmoi se kishte aktivizuar menjëherë avionë dhe helikopterë ushtarakë për evakuimin urgjent të qytetarëve më të plagosur rëndë, duke njoftuar se do të vizitonte personalisht vendin e aksidentit.
Mjegulla e dendur shkaktoi katastrofën
Kjo tragjedi ndikoi drejtpërdrejt edhe në aktivitetet diplomatike në Sofje. Konkretisht, u njoftua se Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ishte në një vizitë zyrtare në Bullgari, po e shkurton qëndrimin e saj në vend.
“Dua të shpreh ngushëllimet e mia më të thella familjeve të viktimave dhe të shpreh respektin tim për ekipet e shpëtimit që po bëjnë përpjekje mbinjerëzore në terren”, tha von der Leyen.
Një zyrtar i lartë nga Ministria e Brendshme bullgare, Ljubomir Nikolov, tha se mjegulla e dendur dhe dukshmëria e reduktuar në mënyrë drastike ishin shkaqet më të mundshme të katastrofës. Sipas të dhënave fillestare të hetimit, reaksioni zinxhir filloi në anën e autostradës që të çon në Burgas, kur një autobus pasagjerësh dhe një kamion mallrash u përplasën me dhunë, pas së cilës automjetet e tjera filluan të përplaseshin me njëra-tjetrën me shpejtësi të plotë në të dy drejtimet.
Kryeinspektori i policisë rajonale, Todor Mishinev, i tha televizionit Nova se situata në terren ishte kritike, pasi disa njerëz ishin ende të bllokuar gjallë në makinat e shtypura. /tesheshi.com/