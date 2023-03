9 funksionalitete që duam të shohim në telefonët Android në 2023

Akses në Lock Screen

Nëse ne kemi një iPhone mund të ndryshojmë sipas dëshirës sonë lock screen-in e telefonit duke vendosur një orë të veçantë, pamje me ngjyra të personalizuara apo veçori të tjera. Disa telefona Galaxy e kanë këtë mundësi, por jo të gjithë telefonat Android. Do të ishte shumë e bukur që ne të personalizojmë pamjen e telefonit tonë.

Kontroll mbi You

Nëpërmjet kontrollit manual You ne mund të krijojmë aplikacione individuale të cilat do të jenë private. Kontrolli mbi You do të krijojë një panel me ngjyra të veçanta të zgjedhura prej nesh si dhe prej programit të telefonit. Materiali ‘’You’’ është prezantuar nga Google dhe dita-ditës është duke u përmirësuar.

Ndryshimi i sfondit të fotografive

Programi iOS 16 na jep mundësinë që ne të ndryshojmë sfondin e një fotografie dhe më pas ta vendosim në një vend tjetër që dëshirojmë. Ne duhet të klikojmë mbi foto dhe më pas ta kopjojmë në clipboard. Në këtë moment fotoja do të shkëputet nga sfondi dhe ne do të mund të krijojmë një sfond të ri për të.

Android 14 do të sjellë disa risi të mëdha si për shembull Materiali You, por do të shtojë në një moment të dytë (që me shumë mundësi do të jetë Android 15) opsione si grumbullimi i widgets. Në krahasim me iPhone, Android është pak mbrapa duke qenë se shumë nga veçoritë që përmendëm programi iOS i zotëron. Gjithçka që na mbetet është vetëm të shohim se çfarë ndryshimesh mund të vijnë dhe a do të na surprizojë Android.