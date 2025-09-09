A duhet të kemi vërtet frikë se Inteligjenca Artificiale do të na marrë vendet e punës?

Studimet e hershme nga SHBA-ja tregojnë se punëtorët e rinj po zëvendësohen në punë të cenueshme nga Al siç është inxhinieria softuerike dhe në vend të kësaj po kalojnë në fusha profesionale si infermieria ose shitja me pakicë.
A po ndodh e njëjta gjë në Evropë?
Tashmë ka më pak punëtorë të rinj të moshës midis 22 dhe 25 vjeç që punësohen në punë të cenueshme nga Al, siç janë inxhinieria softuerike, shërbimi ndaj klientit dhe marketingu në SHBA, sipas një studimi.
Të rinjtë kanë më shumë gjasa të shohin rritje të punësimit në fusha më pak të ekspozuara ndaj rrezikut, siç janë infermieria, puna industriale ose shitja me pakicë, zbuloi studimi i Universitetit Stanford.
Studimi “ofron prova të hershme, në shkallë të gjerë, në përputhje me hipotezën se revolucioni i Al po fillon të ketë një ndikim të rëndësishëm dhe joproporcional tek punëtorët e nivelit fillestar në tregun amerikan të punës”.
Ekspertët e tregut të punës thanë se është shumë herët për të parë një trend të ngjashëm që po ndodh në Evropë dhe se ende ka një mungesë në punët profesionale, të tilla si ndërtimi dhe prodhimi, që i paraprin Al me rreth një dekadë.
Pra, çfarë ndikimi po ka tashmë Al në tregun e punës në Evropë?
Kompanitë që kërkojnë ‘ekspertë të fokusuar’ ndërsa Al evoluon
Adam Tsakalidis, ekspert i inteligjencës dhe parashikimit të aftësive në Qendrën Evropiane për Zhvillimin e Trajnimit Profesional (CEDEFOP), tha se kompetencat e Al po shfaqen në fusha që do të priteshin, siç janë inxhinieria ose rolet e zhvilluesve, por edhe për punë në rrezik automatizimi, siç janë autorët, shkrimtarët dhe përkthyesit.
Ai tha se kompanitë po kërkojnë specialistë brenda këtyre vendeve të punës me aftësi të larta që mund të sjellin diçka që Al nuk mundet, që është ekspertiza e kualifikuar.
“Aftësitë njohëse, aftësia për të përpunuar kontekstin shoqëror, këto mbeten avantazhe njerëzore”, tha Tsakalidis.
Ai shtoi se parashikimi i CEDEFOP për vitin 2035 tregon ende se do të ketë një kërkesë në rritje për role digjitale pavarësisht rritjes së Al, shkruan euronews.
“Punëdhënësit po kërkojnë gjithashtu një përzierje aftësish njerëzore, si zgjidhja e problemeve, puna në grup dhe komunikimi, së bashku me kompetencat tradicionale të Al”, tha Konstantinos Pouliakas, ekspert i aftësive dhe tregut të punës në CEDEFOP.
“Pyetja kryesore është, si do t’u kërkohet punëtorëve në të gjitha nivelet e aftësive të përdorin Al dhe të përshtaten me mënyrën se si ajo do të ndryshojë pozicionet e tyre”, shtoi ai.
Megjithatë, Tsakalidis dhe Pouliakas thanë se ende ekziston rreziku që disa profesione të automatizohen plotësisht nga tani e deri atëherë, por cilat janë të vështira për t’u parashikuar.
Raporti tregon se 4 në 10 evropianë kanë nevojë për trajnim në Al
Anketa e CEDEFOP për aftësitë në Al për vitin 2024 zbuloi se 4 në 10 punëtorë të BE-së thonë se duhet të zhvillojnë aftësi të lidhura me Al, megjithatë vetëm 15% kanë marrë trajnime.
Pouliakas tha se nuk është e qartë nga raporti i tyre se cilët punëtorë me aftësi në Al kanë mungesë, as cilët janë më të kërkuarit nga punëdhënësit.
Një studim i kryer me mijëra njerëz nga shtatë vende nga kompania gjermane e inxhinierisë Bosch zbuloi se përdorimi efektiv i mjeteve të Al është aftësia më e rëndësishme që pritet të kenë punëtorët, e ndjekur nga të menduarit kritik dhe analiza e sigurisë kibernetike.
Për të përballuar sfidën e hendekut të aftësive, Anastasia Pouliou, specialiste e CEDEFOP për kualifikimet dhe trajnimin profesional, tha se ka nevojë për kurse më fleksibile për punëtorët që janë specifike për industrinë.
“Në kujdesin shëndetësor, për shembull, mund të keni kualifikime formale, por [të mësoni si] të përdorni mjetet e Al për automatizimin e rrjedhës së punës”, tha ajo.
“Akti i ri i BE-së për Al përfshin masa për të rritur njohuritë mbi Al në të gjithë fuqinë punëtore, por zbatimi do të kërkojë kohë”, shtoi Pouliou.
Këto përpjekje gjithashtu nuk janë uniforme në të gjithë BE-në, me disa vende që ecin më shpejt se të tjerat.
Për shembull, Pouliou përmendi lansimin e një agjencie kombëtare të Al nga Spanja dhe partneritetin e Polonisë me Google për trajnim profesional për profesionistët në sigurinë kibernetike dhe energjinë si shembuj ku këto vende po ecin përpara.
Për individët që janë të shqetësuar se si Al mund t’u ndryshojë vendet e punës, Pouliou thotë se çelësi është të mësojnë se si funksionon.
“Mos ndaloni kurrë së mësuari”, tha ajo.