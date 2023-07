AISHE AYKAÇ

44 vjeçe

Kjo gruaja ishte nënë e 4 fëmijëve. Por natën e 15 korrikut 2016, ajo dëgjoi zërin e Presidentit të saj, Recep Tayyip Erdoğan se Vatani është në rrezik.

A thua se vatanin do ta shpëtonte ajo. (Kështu do mendonin disa njerëz që llogarisin me matematikë).

Por çështja nuk është kush e shpëton Vatanin, por çfarë do bësh ti kur të thërret Vatani?

E pra..Aishja mori abdes, fali dy rekatë namaz për Hatrin e Allahut dhe pastaj përqafoi të katër fëmijët e saj. Ishte përqafimi I fundit I një nëne, që nuk struket duke thënë: kokën hëngshin, ç’më duhet mua.

Ajo bashkë me burrin e saj doli në Urën që sot mban emrin e saj dhe të gjithë dëshmorëve të asaj nate.

Aishja doli bashkë me burrin e vet për të frenuar tanket.

Por a mundej ajo të frenojë tanket?

Matematikisht nuk ka asnjë shans. Por ja që Aishja i frenoi tanket me gjakun e saj dhe të dhjetëra dëshmorëve të tjerë si ajo.

Dikush do të thotë: Çfarë është ky populizëm?

Do tju them: Ata nuk na duan të mendojmë si popull, por si individë. Sepse kështu na skllavërojnë më lehtë.

Por Aishja dhe qindra mijëra turq, nuk thanë: Ç’më duhet mua. Por ngritën sytë nga Qielli thanë: Ya Allah Bismilah dhe hodhën hapin përpara.

Kështu ndaluan makinerinë vrastare me trupat e tyre. Atë makinë që po të kishte fituar, do të masakronte krejt Turqinë.

Po ne, a kemi në mesin tonë Aishe Aykaç?

A e dijmë çfarë dmth Vatan?

Apo do të themi:

Çfarë më duhet mua?

