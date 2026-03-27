A ekziston terroristi i krishterë? Ja ku e keni, bën muuu…

Thirrjet e troçta për Kryqëzatë nga Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së
Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth mbajti të mërkurën shërbesën e tij të parë mujore të lutjes së krishterë në Pentagon që nga fillimi i luftës së Iranit, gjatë së cilës u lut që “çdo plumb të gjejë shenjën e tij”. “Është e përshtatshme të jemi këtu çdo muaj”, u tha ai punonjësve civilë dhe personelit ushtarak të mbledhur, duke shtuar, “Por është edhe më e përshtatshme këtë muaj, në këtë moment, duke pasur parasysh atë që po bëjnë dhjetëra mijëra amerikanë tani”, raporton Associated Press.
Gjatë shërbesës së transmetuar drejtpërdrejt, Hegseth recitoi një lutje që ai tha se u recitua për herë të parë nga një kapelan ushtarak për ushtarët që kapën Presidentin e atëhershëm të Venezuelës, Nicolás Maduro.
“Çdo plumb le të gjejë shenjën e tij kundër armiqve të drejtësisë dhe kombit tonë të madh”, u lut Hegseth. “Jepu atyre mençuri në çdo vendim, durim për sprovat që u dalin përpara, unitet të pathyeshëm dhe veprim të fuqishëm kundër atyre që nuk meritojnë mëshirë.”
“Thyej shufrën e shtypësit, pengo planet e liga dhe thyej dhëmbët e të ligjve. Le të vdesin të ligjtë nën goditjen e zemërimit tënd. Le të shkojnë demat e tyre në thertore, sepse dita e tyre ka ardhur, koha e ndëshkimit të tyre. Derdh zemërimin tënd mbi ata që sajojnë plane të kota dhe fryji si bykun para erës.”
Si kreu i forcave të armatosura, Hegseth shpesh thirret në besimin e tij ungjillor, duke e portretizuar Amerikën si një komb të krishterë që kërkon të mposhtë armiqtë e tij me fuqi ushtarake. “I ndoqa armiqtë e mi dhe i kalova, dhe nuk u ktheva derisa i shkatërrova,” lexoi ai nga Psalmet të mërkurën.
Për shkak të përhapjes së luftës në Iran dhe konflikteve globale, retorika e krishterë e Hegseth ka tërhequr vëmendje të re, përfshirë mbrojtjen e tij të mëparshme të Kryqëzatave.
Shprehja e besimit është e zakonshme në jetën publike amerikane, pavarësisht nga partia politike apo tradita fetare. Ndihmësit e Pentagonit dhe mbrojtësit e Hegseth përmendin shembuj historikë, siç është mbështetja e Presidentit Franklin D. Roosevelt për dhënien e Biblave ushtarëve. Hegseth gjithashtu i referohet rregullisht George Washington, i cili mbështeti krijimin e një kapelani ushtarak.
Por Hegseth shpesh shkon përtej thirrjeve të zakonshme drejtuar Zotit për të bekuar vendin ose ushtarët e tij. Javën e kaluar, ai i nxiti amerikanët të luten për anëtarët e forcave të armatosura “në emër të Jezu Krishtit”, dhe të mërkurën u lut përsëri në emër të Jezusit. /tesheshi