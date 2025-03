A është çokollata e mirë për shëndetin e zemrës?

Për qindra vjet, njerëzit i janë drejtuar çokollatës për të rritur shëndetin e zemrës.

Në vitet 1500, njerëzit indigjenë konsumonin kakao si një pije që besohej se trajtonte sëmundje të ndryshme, duke përfshirë anginë, një lloj dhimbje gjoksi të shkaktuar nga rrjedhja e zvogëluar e gjakut në zemër.

Këto ditë, një kërkim për të kuptuar efektet e çokollatës në shëndetin e zemrës ka çuar në kërkime shkencore mbi këtë temë. Por ndërsa disa studime kanë sugjeruar se disa forma të çokollatës mund të jenë të dobishme për shëndetin e zemrës, por disa edhe mund të mos jenë.

Përbërësi yll në çokollatë është fara nga pemët e kakaos. Dhe këto fara – të cilat shpesh quhen edhe kokrra kakao – janë të pasura me komponime bimore të njohura si flavanole, një lloj polifenoli i lidhur me një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit.

Kjo është arsyeja pse shumë kërkime mbi efektin e çokollatës në shëndetin e zemrës janë fokusuar ose në ekstraktin e kakaos ose në çokollatën e zezë me të paktën 70% kakao, e cila përmban më shumë flavanole sesa çokollatat e bardha me qumësht.

Çokollata e bardhë nuk përmban kokrra kakao dhe kokrrat që përfundojnë në produkte çokollatë të errët dhe qumështore zakonisht i nënshtrohen proceseve që mund të ulin ndjeshëm përmbajtjen e tyre të flavanolit.

Për shembull, një studim zbuloi se fermentimi ose pjekja gjatë prodhimit mund të zvogëlojë sasinë totale të flavanoleve në kakao më shumë se dhjetëfish.

Ndërkaq, konsumimi i tepërt i çdo karamele me çokollatë, veçanërisht ato të pasura me sheqerna dhe yndyrna të shtuara, si shumë karamele me çokollatë të disponueshme në treg, mund të kontribuojnë në nivele të larta të kolesterolit dhe probleme të tjera shëndetësore.