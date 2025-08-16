A është e sigurt të pini kafe gjatë verës? Ja çfarë thonë ekspertët

Për shumë njerëz, dita nuk nis dot pa një filxhan kafe të ngrohtë – madje edhe në mes të vapës përvëluese të verës.
Por a është e sigurt dhe e shëndetshme të pini kafe kur temperaturat janë të larta?
Sipas ekspertëve të ushqimit, përgjigjja është po, me disa kushte. Disa mite rreth kafesë – veçanërisht ideja se ajo shkakton dehidratim – janë rrëzuar nga studimet e fundit, të cilat tregojnë se konsumimi i moderuar i kafesë nuk ndikon ndjeshëm në nivelin e hidratimit të trupit. Megjithatë, mbajtja e një ekuilibri mes konsumimit të kafesë dhe ujit është thelbësore për të shmangur efektet negative të vapës.
Përfitimet e pirjes së kafesë në verë
Kafeja vazhdon të ofrojë përfitime të shumta edhe gjatë stinës së nxehtë. Ajo rrit energjinë dhe përqendrimin, falë kafeinës që stimulon sistemin nervor qendror. Gjithashtu, një filxhan kafeje është shpesh një mundësi sociale për të kaluar kohë me miqtë apo kolegët, ndërsa format e ndryshme të saj – nga espresso e ftohtë te frappuccino – e bëjnë të përshtatshme edhe për ditët më të nxehta.
Në aspektin shëndetësor, kafeja përmban antioksidantë që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kronike dhe neurodegjenerative. Konsumi i moderuar është lidhur me uljen e rrezikut për diabetin tip 2, sëmundjet e zemrës dhe sëmundje si Alzheimeri dhe Parkinsoni.
Rreziqet dhe masat që duhen marrë
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë edhe për disavantazhet e mundshme. Kafeja mund të ketë efekt diuretik dhe të kontribuojë në humbjen e lëngjeve trupore – një faktor që duhet marrë seriozisht gjatë ditëve të nxehta. Po ashtu, kafeja e ngrohtë mund të rrisë temperaturën e trupit dhe të përkeqësojë ndjesinë e nxehtësisë.
Për të shmangur këto pasoja, këshillohet që të shoqëroni çdo filxhan kafeje me shumë ujë dhe të preferoni versionet e ftohta të saj gjatë ditës. Veshja e lehtë, qëndrimi në hije dhe shmangia e ekspozimit të gjatë në diell janë masa shtesë për të mbajtur trupin të freskët dhe të hidratuar.
Në përfundim, kafeja mund të vazhdojë të jetë pjesë e rutinës suaj verore – për sa kohë që konsumohet me kujdes dhe balancohet me ujë dhe freski. Në këtë mënyrë, mund të shijoni energjinë e saj pa rrezikuar shëndetin gjatë valës së të nxehtit.