Selinoja është një bimë e njohur edhe si (Apium graveolens var. secalinum). Është përdorur historikisht në shumë kultura për ushqim dhe si bimë mjekësore për shumë shekuj. Selinoja është një burim i mirë i vitaminave dhe mineraleve, duke përfshirë vitaminën K, vitaminën A, vitaminën C, folatin, kaliumin dhe fibra. Ajo ka gjithashtu veti antioksidante dhe anti-inflamatore. Dietologët dhe specialistët e ushqimit rekomandojnë konsumimin e selinosë dhe të bimëve të tjera të gjelbra dhe të fruta për një dietë të shëndetshme dhe të balancuar.

Selinoja mund të përdoret në shumë mënyra të ndryshme në gatim, duke përfshirë në salcëra, supa, sallata, ose thjesht si një grua në anën e pjatës së ushqimit. Mund të keni parë edhe disa produkte të përgatitura që përmbajnë selino, si pije të freskëta me selino ose produkte të tjera të freskëta. Këto mund të jenë një mënyrë e mirë për të shtuar selino në dietën tuaj.

Çfarë thonë dietologët?

Po selinoja mund t’ju ndihmojë me peshën. Por kjo nuk është gjithçka! Është e rëndësishme të kuptohet se të gjitha bimët dhe frutat janë të rëndësishme për një dietë të shëndetshme, dhe duhet të përfshihen në mënyrë të balancuar me të tjera ushqime. Nuk ka një “superbimë” ose “superfrut” të cilat duhen konsumuar ekskluzivisht, por diversiteti në dietë është çelësi i një ushqimi të shëndetshëm. Për më tepër, kujdesuni për alergjitë ose ndonjë reaksion të mundshëm ndaj selinojës nëse keni ndonjë alergji të njohur të lidhur me ushqime të tjera. Për rekomandime më të detajuara rreth dietës dhe ushqimit, është gjithmonë e mirë konsultuar me një dietolog ose specialist të tjetër të ushqimit.