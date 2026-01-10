A ka vitamina C efekt të vërtetë në parandalimin dhe trajtimin e ftohjeve?

Me ardhjen e ditëve dhe stinës së ftohtë, shumë njerëz po e përdorin vitaminën C si një aleat të provuar imunitar.
Por a mund t’i parandalojë vërtet ose të paktën t’i lehtësojë simptomat bezdisëse? Ndërsa roli i saj në forcimin e sistemit imunitar është i padiskutueshëm, studimet shkencore ofrojnë përgjigje të përziera rreth efektivitetit të saj pasi një ftohje është shfaqur tashmë, shkruan Health.com.
Vitamina C është një lëndë ushqyese thelbësore e tretshme në ujë që vepron si një antioksidant i fuqishëm, duke mbrojtur qelizat nga dëmtimi. Gjithashtu ndihmon në forcimin e barrierës së lëkurës, vijës së parë të mbrojtjes së trupit kundër hyrjes së mikrobeve të dëmshme.
Mund të shkurtojë kohëzgjatjen e një ftohjeje
Disa studime sugjerojnë se marrja e rregullt e vitaminës C mund të shkurtojë kohëzgjatjen e simptomave të ftohjes ose gripit me rreth 10 deri në 30 përqind. Megjithatë, ky efekt është vërejtur kryesisht tek njerëzit me simptoma më të rënda. Mendohet se vitamina C rrit aftësinë e trupit për të luftuar bakteret që mund ta zgjasin ose përkeqësojnë një ftohje dhe në përgjithësi forcon sistemin imunitar për të luftuar viruset.
Simptomat mund të jenë më të lehta
Njerëzit që marrin rregullisht suplemente të vitaminës C mund të përjetojnë simptoma më të lehta kur ftohen. Disa studime sugjerojnë se vitamina C mund ta zvogëlojë ashpërsinë e një ftohjeje me rreth 15 përqind. Kjo i atribuohet pjesërisht efekteve të saj antihistaminike, të cilat mund të ndihmojnë në lehtësimin e teshtitjes dhe rrjedhjes së hundës.
Rrezik i reduktuar, por vetëm për disa
Vitamina C mund të jetë më e dobishme në parandalimin e ftohjeve për njerëzit që merren me aktivitet fizik të sforcuar, siç janë atletët profesionistë, veçanërisht në temperatura jashtëzakonisht të ulëta. Një studim zbuloi se rreziku i zhvillimit të një ftohjeje u zvogëlua me rreth 50 përqind tek njerëzit që morën vitaminë C dy deri në tre javë para aktiviteteve të tilla. Megjithatë, nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur të njëjtin përfitim për njerëzit që merren me rekreacion të moderuar.
Koha e marrjes është thelbësore
Edhe pse ka disa përfitime, studimet sugjerojnë se vitamina C është e dobishme vetëm nëse e merrni para se të shfaqen simptomat e ftohjes. Pasi të keni filluar një ftohje, marrja e saj nuk ka gjasa të ketë një efekt të rëndësishëm. Gjithashtu, kini kujdes me dozat e larta, të cilat mund të shkaktojnë efekte anësore si diarre, të përziera dhe shqetësime në stomak. Vitamina C gjithashtu mund të ndërveprojë me disa ilaçe, të tilla si statinat ose trajtimet e kancerit.
Këshilla për përfitim më të mirë
Për të përfituar sa më shumë nga vitamina C, hani shumë fruta dhe perime shumëngjyrëshe, siç janë specat e kuq, frutat agrume, luleshtrydhet dhe brokoli. Nivelet më të larta të vitaminës C gjenden në ushqimet e papërpunuara, dhe nëse i gatuani, zgjidhni metoda si avullimi ose ngrohja në mikrovalë për të minimizuar humbjen e lëndëve ushqyese. Ruajtja afatgjatë, si dhe ekspozimi ndaj rrezeve të diellit ose lagështisë, mund të zvogëlojnë efektivitetin e suplementeve të vitaminës C.
Dozat e rekomanduara
Marrja e rekomanduar ditore e vitaminës C është rreth 90 miligramë për burrat e rritur dhe 75 miligramë për gratë. Studimet klinike që kanë treguar një efekt në ftohjet kanë përdorur doza më të mëdha se 1,000 miligramë. Dozat deri në 2,000 miligramë në ditë konsiderohen të sigurta për shumicën e njerëzve, por sigurohuni që të konsultoheni me mjekun tuaj para se të merrni doza të larta, veçanërisht nëse keni probleme të tjera shëndetësore.