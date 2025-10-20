A mund të hamë vezë çdo ditë?

Vezët janë një ushqim i preferuar për shumë njerëz dhe një burim i shkëlqyer proteinash, vitaminash dhe mineralesh. Megjithatë, ato kanë pasur një reputacion të keq për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të kolesterolit. Por hulumtimet e fundit kanë hedhur dritë mbi përfitimet e vezëve dhe kanë sqaruar nëse ato janë të sigurta për konsum të përditshëm.
A është e shëndetshme të hash vezë çdo ditë?
Për shumicën e njerëzve, po. Një vezë përmban rreth 180 deri në 200 miligramë kolesterol, dhe megjithëse rekomandimet e mëparshme kufizonin marrjen ditore të kolesterolit në 300 miligramë, studimet e fundit tregojnë se kolesteroli nga ushqimi, përfshirë të verdhat e vezëve, ka një ndikim shumë të vogël në nivelin e kolesterolit të “keq” (LDL) në gjak.
Një studim ka treguar se konsumimi i një deri në gjashtë vezëve në javë mund të ulë rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe goditja në tru. Shoqata Amerikane e Zemrës (AHA) gjithashtu mbështet konsumimin e një deri në dy vezëve në ditë si pjesë e një diete të shëndetshme për zemrën.
Vezët janë të pasura me proteina të cilat ndihmojnë në ndërtimin dhe riparimin e indeve. Ato gjithashtu përmbajnë yndyrna të shëndetshme, minerale të rëndësishme si seleni dhe kolina, dhe vitamina të shumta, duke përfshirë vitaminat B12, A, D, E dhe K. Po ashtu, vezët janë të pasura me antioksidantët luteinë dhe zeaksantinë, të cilët mbrojnë shëndetin e syve.
Ndërsa vezët janë një burim i shkëlqyer ushqyes, nutricionistët sugjerojnë që ato të konsumohen si pjesë e një diete të balancuar. E bardha e vezës është një burim i shkëlqyer proteine, ndërsa e verdha përmban shumicën e vitaminave dhe yndyrnave të shëndetshme. Megjithatë, duhet të keni kujdes se vezët nuk duhet të zëvendësojnë ushqime të tjera të shëndetshme.
Një tjetër faktor që duhet marrë parasysh është ajo që shoqëron vezët. Nëse i konsumoni ato me proshutë, djathë ose gjalpë, ato mund të jenë më të pasura me yndyra të ngopura, të cilat mund të kenë ndikim në shëndetin kardiovaskular.
Njerëzit me kolesterol të lartë, sëmundje të zemrës ose diabet duhet të konsultohen me një mjek përpara se të rrisin konsumimin e vezëve, pasi disa studime sugjerojnë një lidhje të mundshme midis konsumit të vezëve dhe rrezikut kardiovaskular.
Pra janë një zgjedhje ushqimore shumë të shëndetshme për shumicën e njerëzve, por është e rëndësishme të konsumohen me masë dhe si pjesë e një diete të larmishme.