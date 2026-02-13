A po vazhdon ende gjenocidi në Gaza?

Organizatat për të drejtat e njeriut Amnesty International dhe B’Tselem deklarojnë se gjenocidi në Rripi i Gazës vazhdon ende, pavarësisht marrëveshjes së arritur katër muaj më parë për ndaljen e luftës.
Sipas tyre, përveç sulmeve të vazhdueshme izraelite, palestinezët në Gaza përballen me rreziqe të tjera serioze, përfshirë mungesën e ushqimit, barnave, ujit të pastër, si dhe shkatërrimin e infrastrukturës shëndetësore dhe civile. Kufizimet në lëvizje dhe bllokada vazhdojnë të pengojnë ndihmën humanitare, duke e përkeqësuar krizën.
Raportet theksojnë se kushtet e jetesës së detyruar, vdekjet masive të civilëve dhe shkatërrimi sistematik i jetës shoqërore dhe ekonomike janë elemente që, sipas këtyre organizatave, përbëjnë akte gjenocidi.
Çështja trajtohet në një analizë nga Al Jazeera, e prezantuar nga gazetari Adrian Finighan, i cili shqyrton rreziqet aktuale me të cilat përballen palestinezët dhe pyetjen nëse gjenocidi po vazhdon ende.