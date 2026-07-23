Ballina Auto A po vjen supervetura e parë e Volkswagen? Koncepti i ri befason

A po vjen supervetura e parë e Volkswagen? Koncepti i ri befason

Volkswagen nuk ndërton një superveturë, dhe as që e ka bërë ndonjëherë.

Prodhuesi i veturave më afër kësaj ishte më shumë se një çerek shekulli më parë me prototipet W12.

VW nuk ia dha kurrë dritën e gjelbër, duke ua lënë tregun e superveturave markave të tjera brenda Grupit Volkswagen, por kjo nuk e ka ndaluar një praktikant dizajni të ëndërrojë gjëra të mëdha.

 

Për projektin e tij të stazhit në Volkswagen Design, Fabian Reitz krijoi VW ID.DIN T14.

Andreas Mindt, kreu i Volkswagen Group dhe Brand Design, e ndau konceptin në Instagramin e tij, i cili shkon përtej skicave dhe mjeshtërisë së zakonshme artistike.

Volkswagen i shndërroi skicat në një model në shkallë të gjerë.

Në postimin e tij në Instagram , Mindt e quajti konceptin “të guximshëm”.

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