A po vjen supervetura e parë e Volkswagen? Koncepti i ri befason

Volkswagen nuk ndërton një superveturë, dhe as që e ka bërë ndonjëherë.
Prodhuesi i veturave më afër kësaj ishte më shumë se një çerek shekulli më parë me prototipet W12.
VW nuk ia dha kurrë dritën e gjelbër, duke ua lënë tregun e superveturave markave të tjera brenda Grupit Volkswagen, por kjo nuk e ka ndaluar një praktikant dizajni të ëndërrojë gjëra të mëdha.
Për projektin e tij të stazhit në Volkswagen Design, Fabian Reitz krijoi VW ID.DIN T14.
Andreas Mindt, kreu i Volkswagen Group dhe Brand Design, e ndau konceptin në Instagramin e tij, i cili shkon përtej skicave dhe mjeshtërisë së zakonshme artistike.
Volkswagen i shndërroi skicat në një model në shkallë të gjerë.
Në postimin e tij në Instagram , Mindt e quajti konceptin “të guximshëm”.