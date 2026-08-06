A zgjoheni shpesh me dhimbje koke? Këto janë arsyet e mundshme që nuk duhet t’i injoroni

Zgjimi me dhimbje koke shpesh shoqërohet me gjendje të tilla si çrregullimet e gjumit dhe alergjitë. Identifikimi dhe adresimi i këtyre shkaqeve mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës në mëngjes.
Edhe pse një dhimbje koke e rastit në mëngjes mund të ndodhë për arsye të ndryshme dhe zakonisht nuk është shkak për shqetësim, përsëritja e saj e shpeshtë mund të tregojë probleme të caktuara shëndetësore ose zakone jetese që kërkojnë vëmendje.
Apnea e gjumit
Sipas Health, një shkak i zakonshëm i dhimbjeve të kokës në mëngjes është apnea e gjumit, një gjendje në të cilën ndaloni periodikisht frymëmarrjen gjatë natës. Trupi juaj ju zgjon në mënyrë që të filloni të merrni frymë përsëri.
Mund të mos e kuptoni fare që po ndodh. Kontaktoni partnerin ose mikun tuaj nëse gërhisni me zë të lartë, pasi kjo mund të jetë një shenjë.
Mbani mend se jo çdo gërhitje është shenjë e apnesë së gjumit. Mjeku juaj mund t’ju referojë për një analizë gjumi, e cila është mënyra më e saktë për të diagnostikuar këtë gjendje.
Pagjumësia
Me siguri keni dëgjuar për pagjumësinë, një çrregullim i zakonshëm i gjumit që mund të shkaktojë probleme me rënien ose qëndrimin në gjumë, ose të parandalojë një gjumë të mirë. Dhimbjet e kokës janë një nga problemet shëndetësore të shkaktuara nga kjo gjendje.
Simptomat e pagjumësisë përfshijnë vështirësi në të rënë në gjumë, qëndrim në gjumë për një kohë të shkurtër ose zgjim shumë herët. Gjithashtu mund të zgjoheni duke u ndjerë të përgjumur dhe të lodhur gjatë ditës.
Kërcitja e dhëmbëve
Kërcitja e dhëmbëve, e njohur edhe si bruksizëm, mund të shkaktojë dhimbje në muskujt e nofullës ose në nyjen temporomandibulare gjatë natës. Kjo dhimbje mund të çojë në dhimbje koke.
Mund të mos e kuptoni që po i kërcisni dhëmbët, por kini kujdes nga dhimbjet e veshit, ndjeshmëria e muskujve, ndjeshmëria e dhëmbëve ose dhimbjet e nofullës. Këto janë të gjitha simptoma të bruksizmit. Një dentist mund të zbulojë një problem nëse ekziston.
Alergjitë
Dhimbjet e kokës në mëngjes mund të shkaktohen edhe nga alergjenët. Ekspozimi ndaj marimangave të pluhurit gjatë gjumit mund t’ju zgjojë gjithashtu me dhimbje koke për shkak të bllokimit të sinuseve që ato shkaktojnë.
Nëse keni alergji, provoni të përdorni çarçafë rezistentë ndaj alergjive – mbulesa jastëkësh, mbulesa dysheku dhe jorganë të veçantë të projektuar për t’ju mbrojtur nga ekspozimi ndaj marimangave të pluhurit – dhe lani çarçafët më shpesh. Një alergolog mund t’ju ndihmojë të gjeni mënyra shtesë për të lehtësuar simptomat.
Migrenë
Edhe pse këto dhimbje koke të përsëritura mund të ndodhin në çdo kohë, migrenat janë më të zakonshme në mëngjes. Ato shpesh ndodhin në njërën anë të kokës, me dhimbje pulsuese ose goditëse të moderuara deri në të forta.
Shenja të tjera që tregojnë se mund të keni migrenë përfshijnë të përzierat, dobësinë dhe ndjeshmërinë ndaj dritës dhe zhurmës. Ekzistojnë gjithashtu simptoma të mundshme që mund të shfaqen deri në 24 orë para dhimbjes së kokës, siç është aura.
Mungesa ose gjumi i tepërt
Shumë ose shumë pak gjumë mund të shkaktojë dhimbje koke nga tensioni. Ato shpesh ndihen sikur një fashë po shtrëngohet rreth kokës. Gjithashtu mund të përjetoni dhimbje ose shqetësim në kokë, skalp ose qafë.
Depresioni dhe ankthi
Depresioni dhe ankthi gjithashtu mund të shkaktojnë dhimbje koke nga tensioni në mëngjes. Nëse vini re se dhimbjet e kokës ndodhin në momente kur përjetoni ose parashikoni stres (si p.sh. në mëngjes para punës), flisni me mjekun tuaj për të vlerësuar nëse shkaku është një gjendje e shëndetit mendor.