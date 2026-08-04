Mungesa e kësaj vitamine mund të dobësojë sistemin imunitar dhe të rrisë rrezikun e infeksioneve

Vitamina D luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit të trupit, dhe mungesa e saj mund të ndikojë në aftësinë e trupit për të luftuar në mënyrë efektive viruset dhe infeksionet e tjera.
Ndryshe nga shumica e vitaminave, vitamina D merr pjesë në procese të shumta në trup. Një nga funksionet e saj më të rëndësishme është mbështetja e sistemit imunitar, sepse kontribuon në ruajtjen e barrierave mbrojtëse në traktin respirator, të cilat përfaqësojnë vijën e parë të mbrojtjes kundër viruseve dhe baktereve.
Përveç kësaj, vitamina D ndihmon trupin të ruajë ekuilibrin gjatë proceseve inflamatore. Kur ka mjaftueshëm prej saj, përgjigja imune mund të jetë më efikase dhe e kontrolluar më mirë, gjë që zvogëlon mundësinë e reaksioneve të tepërta inflamatore që mund ta ngarkojnë më tej trupin.
Mungesa e vitaminës D është më e zakonshme gjatë muajve të ftohtë, kur njerëzit kalojnë më pak kohë jashtë dhe kanë më pak ekspozim ndaj rrezeve të diellit. Të moshuarit, njerëzit me lëkurë më të errët dhe ata që kalojnë pjesën më të madhe të ditës brenda janë në rrezik më të lartë për mungesë.
Kur niveli i vitaminës D bie nën vlerat e rekomanduara, trupi mund të jetë më i ndjeshëm ndaj infeksioneve të frymëmarrjes, siç janë ftohja dhe gripi, dhe shërimi nga sëmundja mund të zgjasë më shumë se zakonisht.
Prandaj, është e rëndësishme të sigurohet marrja e mjaftueshme e vitaminës D përmes një diete të ekuilibruar, ekspozimit të rregullt ndaj dritës së diellit sa herë që është e mundur dhe, nëse është e nevojshme, përmes shtesave dietike, me një vlerësim paraprak të gjendjes suaj shëndetësore.