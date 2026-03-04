Ajrosja e shtëpisë mund të ulë rrezikun për kancer, thonë ekspertët

Hapja e dritareve çdo ditë dhe disa ndryshime të vogla në shtëpi mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut afatgjatë për kancer, thonë ekspertët.
Doktoresha Asiya Maula, mjeke e përgjithshme në “The Health Suite” në Leicester, ka shpjeguar se produktet dhe zakonet e përditshme në shtëpi mund të çojnë në ekspozim të vazhdueshëm ndaj kimikaleve të dëmshme, edhe nëse secili produkt veçmas duket i padëmshëm.
“Rreziku për kancer nuk vjen nga një gjë e vetme. Ka të bëjë me atë që trupi përballon çdo ditë, për vite apo edhe dekada”, ka thënë ajo në një deklaratë për The Mirror.
Rreziku shpesh lidhet me objekte që njerëzit i konsiderojnë të padëmshme, sidomos në kuzhinë. Enët plastike, shishet dhe qeset plastike për mbështjellje ushqimi mund të lëshojnë kimikale kur nxehen ose konsumohen me kalimin e kohës.
Maula rekomandon përdorimin e enëve prej qelqi ose çeliku inox dhe shmangien e ngrohjes së ushqimit në mikrovalë brenda plastikës.
“Ato plastika mund të përmbajnë kimikale që ndërhyjnë në sinjalizimin hormonal”, ka paralajmëruar ajo.
Cilësia e ajrit brenda shtëpisë është një tjetër faktor i rëndësishëm.
Avujt nga gatimi, qirinjtë aromatikë, spërkatësit dhe mungesa e ajrosjes mund ta bëjnë ajrin e brendshëm më të ndotur se ai jashtë.
“Ekspozimi afatgjatë ndaj ndotësve të ajrit të brendshëm mund të kontribuojë në inflamacion në trup”, ka shpjeguar mjekja, duke shtuar se hapja e dritareve çdo ditë dhe përdorimi i aspiratorit gjatë gatimit ndihmojnë në uljen e ekspozimit.
Edhe produktet e pastrimit dhe pesticidet për përdorim në ambiente të mbyllura paraqesin rrezik për shkak të ekspozimit të përsëritur.
“Këto produkte janë krijuar për të shkatërruar material biologjik. Ekspozimi i vazhdueshëm në hapësira të mbyllura mund ta irritojë trupin me kalimin e kohës”, ka thënë ajo, duke theksuar se fëmijët janë më të ndjeshmit ndaj kësaj.
Ajo ka sugjeruar përdorimin e alternativave më të buta, pa aromë, dhe kufizimin e përdorimit të kimikaleve për kontrollin e dëmtuesve brenda shtëpisë.
Edhe dieta luan rol të rëndësishëm.
Ushqimet shumë të përpunuara lidhen me obezitetin, rezistencën ndaj insulinës dhe inflamacionin kronik, të gjithë këta faktorë të njohur rreziku për kancer.
“Në thelb, bëhet fjalë për uljen e ngarkesës totale toksike. Ndryshimet e vogla, të bëra vazhdimisht, grumbullohen me kalimin e kohës. Ta bësh shtëpinë një mjedis me më pak ekspozim është një mënyrë praktike për të mbrojtur shëndetin afatgjatë”, ka përfunduar Maula.