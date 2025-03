Allahu e jep mirësinë dhe nuk kërkon, veçse të jesh mirënjohës…

“Unë jam një njeri mysliman; e dua jetën dhe kënaqem me bukuritë e saj. Allahu më ka ftuar në universin e Tij dhe më ushqen me të mirat, prandaj është pafytyrësi të refuzoj bujarinë e dhënë dhe është pafytyrësi, gjithashtu, të tregohem koprrac me falënderimin e begative!

Allahu, i lartësuar qoftë emri i Tij, e jep mirësinë dhe nuk kërkon, veçse ta pohosh të mirën!

A është ky një çmim i lartë?!

Siç duket, një pjesë e madhe e njerëzve e kanë të vështirë ta paguajnë këtë çmim: “Pak prej robërve të Mi janë falënderues!” – (Sebe’: 13)

Shejkh Muhamed El-Gazali



Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja