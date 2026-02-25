Altman: Superinteligjenca mund të jetë vetëm disa vjet larg

Sam Altman thotë se mund të jemi vetëm disa vjet larg versioneve të hershme të superinteligjencës së vërtetë.
Ai beson se deri në fund të vitit 2028, pjesa më e madhe e kapacitetit intelektual të botës mund të jetojë brenda qendrave të të dhënave sesa jashtë tyre.
Me fjalë të tjera, sistemet e Inteligjencës Artificiale mund të mendojnë, arsyetojnë dhe zgjidhin së bashku problemet në një shkallë që tejkalon të gjithë ekspertët njerëzorë së bashku.
Altman thotë se në një moment të caktuar, superinteligjenca do të tejkalonte çdo CEO dhe çdo shkencëtar.
Jo në një detyrë, por në shumicën e punëve njohëse.
Nëse kjo ndodh, vendimet në lidhje me mjekësinë, energjinë, kërkimin dhe strategjinë e biznesit mund të kalojnë nga njerëzit te makinat.
Pyetja e vërtetë nuk është nëse Al bëhet më e zgjuar. Është sa të gatshëm jeni për një botë ku Al mund të jetë më e zgjuar se të gjithë.