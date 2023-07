Altun: Lufta kundër FETO-s, prioritet kryesor i Turqisë

Fryma që mposhti tentativën për grusht shteti të 15 korrikut 2016 është garantuesi i së ardhmes së Turqisë, tha drejtori turk i komunikimeve.

“Ne kurrë nuk do të harrojmë dhe nuk do të lejojmë askënd të harrojë epopenë e shkruar nga mençuria dhe qëndresa e lavdishme e popullit tonë me thirrjen dhe qëndrimin e presidentit tonë që ndriçoi errësirën e natës më 15 korrik”, tha Fahrettin Altun në një mesazh në Twitter për 15 Korrikun, Ditën e Demokracisë dhe të Unitetit Kombëtar.

Kjo e shtunë do të shënojë përvjetorin e shtatë të grushtit të shtetit të dështuar të 15 korrikut 2016 të komplotuar nga Organizata Terroriste Fetullah (FETO).

Që nga përcaktimi i tij në tetor të vitit 2016, kombi çdo vit shënon 15 Korrikun si Ditën e Demokracisë dhe të Unitetit Kombëtar, me ngjarje të mbajtura në mbarë vendin për të përkujtuar ata që humbën jetën duke mposhtur puçistët dhe për të kujtuar trimërinë e kombit.

Duke thënë se 15 korriku pa një “rezistencë të bekuar”, Altun e quajti atë ditë “vullneti i ngurtësuar i kombit me gjithë lavdinë e tij qëndroi kundër terrorizmit”.

Ai shtoi se rezistenca e luftoi heroikisht përpjekjen e grushtit të shtetit me “duart bosh”, prishi kurthe, nuk u dha asnjë masë terroristëve dhe prishi planet e pabesë me guxim dhe besim.

FETO-ja dhe lideri që qëndron në ShBA, Fetullah Gulen, orkestruan grushtin e shtetit të dështuar të 15 korrikut 2016, në të cilin 252 njerëz u vranë dhe 2.734 u plagosën.

Dihet mirë se anëtarët e FETO-s kanë vite që janë infiltruar në institucionet shtetërore, përfshirë drejtësinë, policinë dhe ushtrinë.

“Si një lumë gurgullues, heronjtë e Shekullit të Turqisë shkatërruan digat e ngritura para vullnetit të tyre dhe shkruan një manifest të ri të rezistencës, lirisë dhe pavarësisë kundër tankeve dhe topave më 15 korrik”, tha Altun.

“Në natën e rezistencës dhe të ringjalljes, dëshmorët dhe veteranët tanë na besuan një të ardhme të lirë, hapën rrugën për Shekullin Turk dhe lanë një trashëgimi që nuk do ta harrojë kurrë tradhtinë dhe besnikërinë”, shtoi ai.

Altun tha se kombi nuk do t’i falë kurrë ata që kërcënojnë të ardhmen e vendit. “Ta dinë të gjithë, le të dëgjojnë të gjithë se lufta kundër FETO-s është prioriteti ynë kryesor”, shtoi ai.

Nën udhëheqjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, tha ai, Turqia do të vazhdojë t’i luftojë të gjitha grupet terroriste, veçanërisht FETO-n, derisa terroristi i fundit të “neutralizohet”.

“Me rastin e 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe të Unitetit Kombëtar, kujtojmë me mëshirë dëshmorët tanë dhe veteranëve tanë u urojmë shëndet. E përshëndesim me respekt kombin tonë të nderuar dhe heroik”, shtoi ai.

“Tentativë pushtimi në formën e një grusht shteti”

Në një intervistë me transmetuesin publik turk TRT, Altun tha gjithashtu se 15 korriku ishte një “përpjekje pushtimi në formën e një grushti shteti” që kërcënonte pavarësinë, stabilitetin dhe të ardhmen e kombit.

Ai tha se populli turk nuk i lejoi terroristët të zbatonin “projektin e tyre të pistë”.

“Në shtatë vjet që nga ajo kohë, ne kemi parë gjithashtu se shteti dhe institucionet tona janë shumë më të forta pasi shteti dhe institucionet tona u pastruan nga ky grup terrorist tradhtar,” shtoi ai.