Amazon ndalon planet për shpërndarje me dron në Itali

Amazon ka njoftuar të dielën se nuk do të vazhdojë projektin e shpërndarjes së mallrave me dron në Itali.

Kompania tha se, megjithë testimet e suksesshme në San Salvo dhe bashkëpunimin pozitiv me rregullatorët italianë të aviacionit, korniza më e gjerë rregullatore nuk e mbështet këtë iniciativë.

Autoriteti italian i aviacionit civil ENAC e konsideroi vendimin të papritur dhe tha se ai lidhet me “ngjarjet financiare të fundit të Grupit”.

Amazon shtoi se pas një rishikimi strategjik, nuk është e mundur të realizohen objektivat afatgjata për këtë program.

Projekti kishte nisur në dhjetor 2024 me testime fillestare të suksesshme.

