Amazon premton deri në 50 miliardë dollarë për qeverinë amerikane

Amazon.com tha të hënën se do të investojë deri në 50 miliardë dollarë për të zgjeruar aftësitë e Inteligjencës Artificiale dhe superkompjuterike për klientët e qeverisë amerikane të Amazon Web Services.
Projekti, që pritet të fillojë në vitin 2026, do të shtojë gati 1.3 gigavat Inteligjencë Artificiale dhe kapacitet informatik me performancë të lartë në të gjitha rajonet AWS Top Secret, AWS Secret dhe AWS GovCloud duke ndërtuar qendra të dhënash të pajisura me teknologji të përparuara kompjuterike dhe rrjetëzimi.
Rajonet cloud të AWS për qeverinë amerikane bazohen në nivele në rritje të ndjeshmërisë së të dhënave.
Njësia cloud aktualisht shërben për më shumë se 11,000 agjenci qeveritare amerikane.
“Ndërsa Amazon ende kryeson tregun cloud, ajo ka humbur terren në rritjen e cloud të lidhur me Inteligjencën Artificiale, ndërsa Google dhe Oracle përshpejtojnë, duke i bërë angazhimet e infrastrukturës në shkallë të gjerë strategji të nevojshme”, tha analisti i Emarketer, Jacob Bourne.
Kompanitë teknologjike, duke përfshirë OpenAI, Alphabet (GOOGL.O), si dhe Microsoft (MSFT.O), po shpenzojnë miliarda dollarë për të zhvilluar infrastrukturën e IA-së, duke rritur kërkesën për fuqinë kompjuterike të nevojshme për të mbështetur shërbimet.
Një gigavat fuqi kompjuterike është afërsisht e mjaftueshme për të furnizuar me energji rreth 750,000 familje amerikane mesatarisht.
Sipas ekspertëve, SHBA-të janë në një garë të IA-së me Kinën dhe do të rrisin ndjeshëm kapacitetin e tyre të IA-së për të ruajtur epërsinë e tyre.