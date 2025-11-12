Antibiotiku natyror që lufton mikrobet dhe bakteret dhe forcon sistemin imunitar

Të gjithë jemi vazhdimisht të ekspozuar ndaj mikrobeve, viruseve dhe baktereve. Në të vërtetë, shumë prej këtyre mikroorganizmave jetojnë brenda nesh, ndonjëherë si parazitë, shumë shpesh si simbionë.
Sigurisht, në disa raste këto organizma mund të jenë një rrezik për shëndetin dhe kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme të keni një sistem imunitar që është në gjendje të fitojë betejat e tij.
Tani, të gjithë e dimë që ushqimi është thelbësor për të ruajtur shëndetin e mirë. Në praktikë, kjo do të thotë se ka ushqime që mund të na ndihmojnë të forcojmë mbrojtjen tonë natyrore.
Më poshtë përmenden disa prej tyre
Kosi. Është një burim i pazëvendësueshëm i probiotikëve, organizmave që na ndihmojnë të mbajmë larg sëmundjen. Këto baktere të mira, të pranishme me miliarda në ushqime të fermentuara, janë baza për funksionimin e duhur të sistemit tonë të mbrojtjes kundër viruseve dhe baktereve. Një ose dy kos në ditë janë një dozë e mirë dhe gjithashtu e lirë.
Çaj jeshil. Një gjysmë litër çaj jeshil në ditë mund të ulë me ¼ rrezikun e gripit dhe / ose ftohjes. Kjo falë katekinave që përmban, substanca që ndihmojnë në luftimin e viruseve. Ai është gjithashtu një antioksidant.
Karota. Njësoj si më sipër. Ato janë të pasura me karotenoide dhe gjithmonë duhet të jenë pjesë e dietës sonë të përditshme.
Vitamina D (ose më mirë “vitaminat” D, të cilat janë një grup i pro-hormoneve të tretshme në yndyrë që përbëjnë një grup prej pesë vitaminash). Ndihmon për të zvogëluar rrezikun e prekjes nga gripi dhe ftohjet dhe prodhohet në trup falë ekspozimit ndaj rrezeve të diellit.