Aplikacioni Threads kalon në domainin e ri Threads.com

Instagram Threads, rrjeti social më i ri i Meta dhe konkurrent i drejtpëdrejtë i X, zyrtarisht do të rilokalizojë uebsajtin Threads.net në Threads.com.

Ky tranzicion do të bëhet së bashku me disa përmirësime që rrisin cilësinë e eksperiencës së përdoruesit për aplikacionin Threads në ueb, përfshirë veçori të cilat janë lehtësisht të aksessueshme si kohështrirjet e personalizuara, postimet e ruajtura dhe pëlqimet, së bashku me mjete të reja për krijimin e kolonave, ngjitjen e postimeve, ri-shpërndarjen dhe gjetjen e krijuesve të prefetuar nga X në Threads.

Meta fillimisht lançoi rrjetin social në Korrik të 2023 me URL-në Threads.net ndërsa Slack e kishte blerë Threads.com asokohe.

Në Shtator Meta bleu domainin Threads.com dhe më vonë filloi ridrejtimin e përdoruesve të Threads.com në Threads.net. Duke filluar prej ditës së sotme do të jetë e kundërta, ku përdoruesit e Threads.net do të transferohen në Threads.com.

Rrjeti social numëron 320 milionë përdorues aktivë. Ribrandimi do ta lejojë platformën të konkurrojë më mirë me rivalin e X.