Apple do të zbulojë iPhone-in e ardhshëm

Apple të martën do të zbulojë linjën e saj të ardhshme të iPhone-ve.
iPhone-t e rinj do të jenë të parët që do të dalin në treg që kur presidenti Donald Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë dhe nisi një breshëri tarifash, në atë që administrata e tij e quan një përpjekje për të sjellë prodhimin e huaj përsëri në SHBA.
Nëse Apple ndjek të njëjtën skemë emërtimi që nga debutimi i produktit në vitin 2007, modelet e reja do të quhen iPhone 17.
Por kompania nga Cupertino, Kaliforni, kohët e fundit devijoi nga tradita me formulën e saj të emërtimit për sistemin operativ të iPhone, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kur versioni i ardhshëm i sistemit të saj iOS u prezantua në konferencën e zhvilluesve në qershor, Apple zbuloi se përditësimi falas do të quhet iOS 26 në lidhje me vitin e ardhshëm – një teknikë marketingu që prodhuesit e makinave e kanë përqafuar për dekada të tëra.
Pavarësisht kësaj, këta iPhone të rinj pritet të prodhohen ende në qendrat prodhuese të Apple në Kinë dhe Indi, gjë që ka shkaktuar “habi të madhe” në administratën Trump.
Si Trump ashtu edhe Sekretari i Tregtisë i SHBA-së, Howard Lutnick, kanë këmbëngulur vazhdimisht që iPhone të prodhohen në SHBA.
Kjo është një kërkesë joreale që analistët thonë se do të duheshin vite për t’u realizuar dhe do të rezultonte në një dyfishim, ose edhe trefishim, të çmimit mesatar aktual të iPhone prej rreth 1,000 dollarësh.
Tim Cook u përpoq “ta qetësonte” Trump duke u zotuar fillimisht se Apple do të investonte 500 miliardë dollarë në SHBA gjatë katër viteve të ardhshme, dhe më pas e rriti nivelin muajin e kaluar duke shtuar edhe 100 miliardë dollarë të tjerë në angazhim.
Ai gjithashtu i dhuroi Trump një statujë me një bazë ari 24 karatësh.