Apple e ndryshon fokusin për iOS 27

Sipas raportimeve, iOS 27 do të përqendrohet në përmirësimin e performancës dhe avancimin e veçorive me inteligjencë artificiale.
Në vend që të prezantojë shumë funksione të reja dhe “showy”, Apple planifikon të rafinojë sistemin: të pastrojë aplikacionet e panevojshme (bloatware), të eliminojë gabimet dhe të përmirësojë cilësinë e përgjithshme të platformës.
Sipas analistit Mark Gurman, prioritetit kryesor i këtij versioni do të jenë stabiliteti, perfomanca bazë më e lartë dhe përmirësime në inteligjencën artificiale.
Pas edition-it të mëparshëm që solli dizajnin “Liquid Glass”, dhe ku veçoritë AI s’morën pritshmëritë e plota, Apple synon të rrisë përvojën e përdoruesit përmes optimizimeve dhe përmirësimeve të funksionaliteteve themelore.
Kompania po punon që AI‑ja e saj të integrohet në më shumë aplikacione, duke përfshirë edhe motorin e kërkimit në internet.