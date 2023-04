Apple lançon shërbimin Pay Later në SHBA

Sipas Apple, përdoruesit mund të aplikojnë për një kredi brenda Portofolit të Apple “pa ndikim në kredinë e tyre”, por kompania vëren në shtypin e imët se historia e huasë dhe pagesave “Paguaj më vonë” “mund të raportohet në zyrat e kreditit dhe të ndikojë në kredinë e tyre.

Apple më në fund po lançon Apple Pay Later, marrëveshja e kompanisë për biznesin ‘blej tani, paguaj më vonë (BNPL)’. Kompania ka njoftuar se përdoruesit mund të aplikojnë shërbimin për të aplikuar për kredi Pay Later prej 50 deri në 1000 dollarë dhe më pas t’i shlyejnë ato kredi përmes katër pagesave gjatë gjashtë javëve pa interes ose tarifa.

Apple Pay Later ekziston brenda Apple Wallet dhe supozohet se ju lejon të shmangni pagesën e çmimit të plotë për një produkt menjëherë. Shërbimi, të cilin Apple e njoftoi për herë të parë gjatë WWDC vitin e kaluar, ka qenë në punë për një kohë të gjatë. Ai duhej të debutonte me iOS 16; megjithatë, Mark Gurman i Bloomberg raportoi në shtator se zhvilluesit po luftonin me “çështje teknike dhe inxhinierike”, duke vonuar paraqitjen e tij.

Sipas Apple, përdoruesit mund të aplikojnë për një kredi brenda Portofolit të Apple “pa ndikim në kredinë e tyre”, por kompania vëren në shtypin e imët se historia e huasë dhe pagesave “Paguaj më vonë” “mund të raportohet në zyrat e kreditit dhe të ndikojë në kredinë e tyre.” Pasi të miratohet për një kredi, përdoruesit do të fillojnë të shohin opsionin Paguaj më vonë në arkë në aplikacione dhe në internet në iPhone dhe iPad. Apple thotë se përdoruesit do të jenë në gjendje të shikojnë dhe menaxhojnë huatë e tyre brenda aplikacionit Wallet dhe se ata do të marrin njoftime kur pagesa të jetë e detyruar.

Megjithatë, jo të gjithë mund të përdorin shërbimin sot. Apple thotë se përdoruesit “të përzgjedhur rastësisht” do të marrin ftesa për të marrë akses të hershëm në Apple Pay Later. Shërbimi është i disponueshëm vetëm në SHBA dhe për blerjet online dhe brenda aplikacionit në iOS 16.4 dhe iPadOS 16.4.

Apple lançoi një kartë krediti në partneritet me Goldman Sachs në vitin 2019, por kjo ofertë BNPL shënon herën e parë që Apple po trajton vetë anën financiare të gjërave. Siç vërehet nga Apple, programi Pay Later menaxhohet nga një filial i ri, Apple Financing LLC, për të cilin kompania thotë se “është përgjegjëse për vlerësimin e kredisë dhe huadhënien”. Sidoqoftë, kompania u bë partnere me programin BNPL Mastercard Instalments për të mundësuar Apple Pay Later, ndërsa “Goldman Sachs është lëshuesi i kredencialeve të pagesave Mastercard”. Apple Financing LLC do të fillojë të raportojë kreditë Pay Later tek zyrat e kreditit të SHBA duke filluar nga vjeshta, thotë kompania.

Pavarësisht përqendrimit të Apple në “shëndetin financiar”, sistemet BNPL – si Klarna, Afterpay dhe Affirm – janë kritikuar në të kaluarën për dëmtim të mundshëm të klientëve. Vitin e kaluar, Byroja e Mbrojtjes Financiare të Konsumatorit (CFPB) “identifikoi disa fusha të rrezikut të dëmtimit të konsumatorit”, duke përfshirë mbrojtjen e paqëndrueshme të konsumatorit, një prevalencë të grumbullimit të të dhënave dhe një rrezik të akumulimit debutues, siç thotë BNPL është “inxhinieruar për të inkurajuar konsumatorët. për të blerë më shumë dhe për të marrë hua më shumë.” CFPB hapi një hetim për disa kompani BNPL në 2021 dhe vazhdon të vlerësojë ndikimin e tyre tek konsumatorët.