Apple Maps ka marrë një funksion të ri

Ndërsa iOS 26 beta sjell disa risi në Apple Maps, duke përfshirë një që mëson rrugët tuaja të zakonshme, aplikacioni tani ka edhe një funksion tjetër të ri që shfaqet në versionin beta.
Bëhet fjalë për funksionin “Kërko ashtu siç flet” (Search The Way You Talk), i cili tashmë është i pranishëm në aplikacione të tjera si App Store, Music, Photos dhe TV. Për shembull, aplikacioni Photos e ka këtë funksion që nga dalja e Apple Intelligence në iOS 18.
Kjo mënyrë kërkimi bazohet në inteligjencën artificiale, prandaj, në vend që të përdorni fjalë kyçe, thjesht mund të flisni në mënyrë natyrale, ashtu si do t’i thonit dikujt gjatë një bisede.
Me fjalë të tjera, kur kërkoni një vend në Apple Maps, përshkruajeni ashtu si do t’ia shpjegonit një shoku. Apple nuk e ka shpallur zyrtarisht këtë funksion për Apple Maps, por ata që përdorin versionin beta të iOS 26 mund ta kenë marrë në përditësimin e developer beta 5.
Me funksionin “Kërko ashtu siç flet”, në vend që të shkruani ose thoni “Restorante që janë të hapura vonë”, mund të kërkoni “më trego disa restorante italiane me vlerësime të larta, që kanë verandë dhe që janë të hapura pas orës 22:00”.
Thelbi është që ky funksion i ri ju lejon t’i bëni pyetje Apple Maps pikërisht ashtu siç do t’i thonit në të folur, pa qenë nevoja të përdorni filtra shtesë për të marrë përgjigjen që kërkoni.
Për ndonjë arsye, Apple nuk e ka promovuar këtë funksion të ri, edhe pse tashmë shfaqet në aplikacion.
Ndoshta nuk është më emocionuesi, por është padyshim një funksion i dobishëm nëse përdorni Apple Maps për të kërkuar vende interesante.