Robotë të prodhuar në vend shërbejnë në një restorant të Pakistanit

Ushqimi është i nxehtë dhe gati për t’u shërbyer.
Dhe kjo është detyrë e Robias ta çojë atë te klientët që e kanë porositur.
Ajo është një robot, një nga çiftet që punojnë në Restorantin Sicilian në Karaçi.
Sot ajo i ka sjellë një grupi pica shumë të nxehta.
Homologia e saj, Jojo, i shpërndan disa mbetje të ushqimeve të papërfunduara të paketuara te një familje tjetër.
Klientët vijnë për risinë dhe madje bëjnë foto me kamerierët e tyre robotë.
“Kjo është epoka e inteligjencës artificiale, kështu që restorantet duhet ta përqafojnë edhe robotikën. Edhe në Japoni, robotët po përdoren gjithnjë e më shumë për të kryer detyra të tilla si shërbimi i klientëve. Mendoj se kjo është diçka që duhet të vijë në restorante më gjerësisht. Mund të tërheqë njerëz, veçanërisht fëmijë, dhe ta bëjë përvojën më të gjallë dhe tërheqëse”, ka thënë : Abdul Rasheed – klient.
Makineritë kanë disa funksione të mundësuara nga inteligjenca artificiale, përfshirë edhe komunikimin me klientët për t’i udhëzuar ata nëpër meny.
Fëmijët në veçanti janë të magjepsur nga robotët.
“Ne nuk i përdorim ata gjatë orëve të pikut. I bëjmë që t’u shërbejnë klientëve gjatë ditëve tona normale, të rregullta kur punët janë më pak të ngarkuara”, ka thënë Ubaid Joesph – menaxher i restorantit.
Përdorimi i teknologjisë robotike në restorant u ofron gjithashtu klientëve një pamje se si automatizimi po lëviz përtej fabrikave dhe depove në hapësira publike siç janë restorantet.
“Ka shumë konkurrencë në industrinë ushqimore në Karaçi, kështu që mendoj se të kesh diçka të ndryshme në një restorant është një gjë e mirë”, ka thënë Ramsha Haris – kliente.
Ky është restoranti i parë i këtij lloji në Karaçi e i cili vizitohet shumë.
Robotët nuk importohen nga jashtë, ata janë ndërtuar në Pakistan.
Pas tyre qëndron inxhinieri elektrik, Syed Osama Aziz.
“Ne përdorim shumë artikuj në këta robotë. Shumica e tyre importohen nga Kina. Struktura fizike e pajisjeve të robotit është ndërtuar në vend këtu, në mënyrë indigjene. Për fat të keq, ne nuk po prodhojmë asnjë qark të integruar (IC) në Pakistan, kështu që duhet të mbështetemi te importet. Pra, ne po përdorim disa mikrokontrollues këtu dhe kemi ndërtime të personalizuara mbi një pllakë qarku të shtypur, mbi të cilën projektojmë dhe më pas i bashkojmë të gjithë artikujt dhe programimi bëhet nga unë, gjithashtu, për këta robotë. Pra, shumica e artikujve të këtyre robotëve janë ndërtuar në vend”, ka thënë Syed Osama Aziz – inxhinier elektrik.
Robotët kontrollohen nëpërmjet një aplikacioni celular ose me telekomandë nga stafi i restorantit për të shpërndarë ushqime në tavolina.
Robotët humanoidë Robia dhe Jojo kushtuan afërsisht 400,000 rupi pakistaneze apo rreth 1,500 dollarë amerikanë secili për t’u ndërtuar, dhe u krijuan për të treguar se robotë me teknologji të lartë mund të ndërtohen me çmim të përballueshëm brenda Pakistanit.
Pak teknologji e prodhuar në vend që u shërben ushqim të shijshëm banorëve të Karaçit. /koha