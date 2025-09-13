Apple shtyn porositë e iPhone Air në Kinë për shkak të një problemi

Apple ka shtyrë porositë paraprake të iPhone Air në Kinë, me probleme rregullatore rreth eSIM.
Faqja e dyqanit kinez për iPhone super të hollë thotë se “informacioni i lëshimit do të përditësohet më vonë”.
Apple fillimisht kishte njoftuar se Air do të fillonte porositjen paraprake në Kinë në të njëjtën kohë si në SHBA, me disponueshmëri të plotë nga 19 shtatori.
Tre iPhone-t e tjerë të rinj – 17, 17 Pro dhe 17 Pro Max – janë të gjithë të disponueshëm për porosi paraprake tani dhe dërgohen nga java e ardhshme.
Problemi është me shumë mundësi vendimi i Apple për ta bërë Air vetëm për eSIM në të gjithë botën.
eSIM nuk ka qenë kurrë gjerësisht i disponueshëm në Kinën kontinentale dhe telefonat e prodhuar për tregun lokal ende nuk përfshijnë mbështetje.
Asnjë nga iPhone-t e mëparshëm të Apple nuk e mbështesin eSIM në Kinë, ashtu si asnjë nga tre modelet e iPhone 17.