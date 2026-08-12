Apple thuhet se po teston iPhone më të madh ndonjëherë

Apple po teston një prototip të iPhone-it me ekran 6.96 inç, i cili, nëse arrin në prodhim, do të prezantohet si modeli i parë i kompanisë me ekran pothuajse 7 inç.
Pajisja pritet të jetë pjesë e linjës së veçantë që Apple do të prezantojë në vitin 2027, me rastin e 20-vjetorit të iPhone-it.
Sipas informacioneve të publikuara nga burime të industrisë, modeli i ri mund të quhet iPhone 20 Pro Max dhe do të ketë ekran më të madh se ai i gjeneratës aktuale Pro Max.
Rritja e diagonales nuk pritet të vijë nga një trup dukshëm më i madh, por kryesisht nga zvogëlimi i skajeve të ekranit (bezelëve) dhe një dizajn i ri me xham të lakuar.
Raportohet se Apple po punon gjithashtu në një ridizajnim të rëndësishëm për modelet jubilare, me ekran që shtrihet pothuajse në të gjithë pjesën e përparme të pajisjes dhe efikasitet më të lartë energjetik falë një kontrolluesi të ri për ekranin OLED.
Megjithatë, bëhet fjalë ende për prototipe në fazën e testimit, ndaj specifikimet dhe dizajni përfundimtar mund të ndryshojnë para prezantimit zyrtar. Apple nuk ka komentuar raportimet dhe kompania tradicionalisht nuk konfirmon planet për produkte të ardhshme.