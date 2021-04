Apple ‘varros’ iPhone Mini

Eksperimenti dështoi, kërkesa për telefonin inteligjent të vogël nga Apple është shumë e ulët.

Fakti që Apple solli një pajisje më të vogël të nivelit të lartë në treg për herë të parë me iPhone 12, Mini, u prit mirë nga ekspertët. Shumica e klientëve të Apple me sa duket e panë atë ndryshe. Apple thuhet se duhej të shkurtonte kapacitetin e prodhimit menjëherë pas lëshimit pasi shitjet ranë shumë larg parashikimeve.

iPhone Mini 13

Sipas analistit Ming-Chi Kuo, i cili ka kontakte të shkëlqyera me furnizuesit aziatikë, Apple do të ndërpresë iPhone Mini. Sidoqoftë, iPhone 13 i ardhshëm do të ketë versionin e vogël për herë të fundit.

Me iPhone 14, i cili do të lançohet në vjeshtë të vitit 2022, madhësia 5.4 inç nuk shfaqet më në formacionin e planifikuar, sipas Kuo.

Sidoqoftë, meqenëse Apple është i njohur për riciklimin e modeleve ekzistuese, Mini mund të festojë një ringjallje në një formë tjetër. Në të kaluarën, Apple ka ringjallur modelin dhe strehimin ekzistues të modeleve të vjetra, për shembull në iPhone SE të lira.