Arabia Saudite forcon ndikimin në tregun global të video lojërave

Arabia Saudite po zgjeron rolin e saj në industrinë globale të video lojërave, e cila pritet të arrijë 600 miliardë dollarë brenda pesë viteve. Tregu arriti 300 miliardë dollarë në 2024 dhe 337 miliardë dollarë në 2025, sipas të dhënave të Grand View Horizon.
Përmes fondit sovran të pasurisë PIF dhe projekteve të lidhura me Princin e Kurorës Mohammed bin Salman, Arabia Saudite ka bërë investime të mëdha në kompani të njohura të lojërave video, duke përfshirë Electronic Arts (EA), zhvilluesin e lojërave Sims, Battlefield dhe FIFA, për 55 miliardë dollarë. Kjo është blerja më e madhe pas blerjes së Activision Blizzard nga Microsoft për 68.7 miliardë dollarë.
Strategjia Kombëtare për Lojëra dhe E-sport (NGES), e nisur në 2022, synon të theksojë rëndësinë e sektorit të lojërave dhe esportit si pjesë e Vision 2030 për diversifikimin ekonomik.
Fondacioni Savvy Games Group, nën PIF, ka bërë investime të tjera të mëdha, duke përfshirë blerjen e Scopely për 4.9 miliardë dollarë dhe dy organizatave kryesore të esportit, ESL dhe FaceIt, për 1.5 miliardë dollarë.
Festivali i lojërave Gamers8, i nisur në Riad në 2022, e ka vendosur Arabinë Saudite në kalendari ndërkombëtar të esportit, dhe edicioni i 2023 ofroi një fond shpërblimesh prej 45 milionë dollarësh. /mesazhi
Investimet e Arabisë Saudite synojnë popullsinë e re, ku 67–89% e banorëve luajnë rregullisht lojëra video, ndërsa 48% e grave saudite identifikohen si lojtare, sipas raportit të firmës ligjore Bird & Bird.