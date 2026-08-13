Araghchi kritikon Francën për “hipokrizi” në çështjen e të drejtave të njeriut

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, kritikoi Francën dhe vende të tjera perëndimore, duke i akuzuar se kanë humbur autoritetin moral për të folur për të drejtat e njeriut për shkak të mbështetjes së tyre ndaj veprimeve ushtarake të Izraelit.
Në një postim në rrjetin social X, Araghchi tha se vende si Franca duhet të ndalojnë së dhëni leksione botës për “të drejtat e njeriut” dhe të drejtën ndërkombëtare.
“Hipokrizia është e dukshme dhe e turpshme”, shkroi ai.
Araghchi shtoi se mbështetja e Francës dhe vendeve të tjera për atë që ai e cilësoi si “gjenocid të Izraelit në Gaza”, si dhe për “agresionin kundër Iranit”, ka shkatërruar çdo bazë për epërsi morale që këto vende pretendonin se kishin. /mesazhi