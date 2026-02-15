Arizona njeh zyrtarisht 17 shkurtin si Ditën e Pavarësisë së Kosovës

Ambasada e Kosovës në Uashington ka njoftuar se shteti i Arizonas ka njohur zyrtarisht 17 shkurtin si Ditën e Pavarësisë së Kosovës.
“Faleminderit Guvernatores Katie Hobbs për njohjen zyrtare të 17 shkurtit si Ditën e Pavarësisë së Kosovës në Arizona”, thuhet në reagimin e Ambasadës së Kosovës.
Në njoftimin e lëshuar nga Zyra e Guvernatores theksohet se “Shteti i Arizonës është i nderuar të qëndrojë pranë shqiptaro-amerikanëve në mbarë shtetin për të përkujtuar 17 shkurtin 2008 si Ditën e Pavarësisë së Kosovës”.
Dokumenti rikujton se “më 17 shkurt 2008, Republika e Kosovës shpalli zyrtarisht pavarësinë në Prishtinë”, duke e cilësuar këtë moment si një hap historik të mbështetur në “parimet e sovranitetit dhe vetëvendosjes”.
Po ashtu, nënvizohet kontributi i komunitetit shqiptaro-amerikan, ku thuhet se shqiptaro-amerikanët vazhdojnë të formësojnë strukturën e larmishme shoqërore dhe ekonomike të Arizonës.
Në përfundim, Guvernatorja Hobbs shpalli zyrtarisht 17 shkurtin 2026 si “Dita e Pavarësisë së Kosovës në Arizona”, duke e njohur këtë datë në nivel shtetëror dhe duke riafirmuar mbështetjen për vlerat e lirisë dhe pavarësisë.
“Nga bizneset që lulëzojnë deri te arritjet profesionale, shqiptaro-amerikanët vazhdojnë të formësojnë strukturën sociale dhe ekonomike të larmishme të Arizona-s; dhe Duke marrë parasysh se Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe Shtetin e Arizona-s, kanë mbështetur rrugëtimin e Kosovës drejt ndërtimit të shtetit dhe paqes, dhe qytetarët e Kosovës dhe pasardhësit e tyre vazhdojnë të kontribuojnë në mënyrë domethënëse në zhvillimin kulturor dhe ekonomik të shtetit tonë. TANI, PRANDAJ, unë, Katie Hobbs, Guvernatore e Shtetit të Arizona-s, shpall këtu me këtë akt, 17 shkurt 2026, si DITËN E PAVARËSISË SË KOSOVËS NË ARIZONA”, thuhet në vendim që në fund mban nënshkrimin e guvernatores.