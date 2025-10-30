Arne Slot ankohet për mungesë alternativash te Liverpooli

Trajneri i Liverpoolit, Arne Slot, ka shprehur pakënaqësi për forcën e skuadrës së tij, edhe pse klubi shpenzoi rreth 450 milionë funte gjatë verës.
Pas humbjes 3-0 ndaj Crystal Palace në Kupën Carabao, tekniku holandez u ankua se nuk ka mjaftueshëm lojtarë me përvojë për të konkurruar me rivalët si Manchester City dhe Chelsea.
“Kur pashë formacionin e Cityt, ata nuk kishin asnjë titullar nga fundjava, por prapë dukeshin si një skuadër plot yje. Ne, përkundrazi, kemi pasur mungesa dhe u detyruam të fillojmë me katër lojtarë nën moshën 19 vjeç”, tha Slot.
Liverpooli është në krizë të thellë, me gjashtë humbje në shtatë ndeshjet e fundit në të gjitha garat. Pavarësisht titullit të Premier League sezonin e kaluar, forma aktuale ka ngritur dyshime serioze për të ardhmen e trajnerit.