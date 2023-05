Asgjë nuk ndodhë rastësisht!

Dy fëmijë duke luajtur me top në bregdetin e Greqisë, gjatë lojës, topi u largua prej tyre, vala e tërhoqi, pastaj e gëlltiti uji i detit dhe u zhduk.

Fëmijët u përpoqën ta merrnin përsëri topin, por nuk ishin në gjendje ta kapnin dhe u mërzitën shumë, për faktin se ju ndërpre loja.

Ndërkohë, një turist i ri nga Maqedonia e Veriut, ishtë për pushime në Greqi, ishte duke u zbavitur me valët e detit në thellësi të tij.

Dallgët e mëdha, e kishin lodhur aç shumë sa që ishte gati të dorëzohej nga rraskapitja e madhe.

U lodh aç shumë për 20 orë sa që veç ishte dorëzuar, dhe papritmas, u shfaq para tij një top, për të qenë fija e fundit e shpresës për të shpëtuar.

Mundi ta kapte topin dhe me zgjuarësi e përdori duke pushuar ngapak, derisa arriti të shpëtonte.

I Madhëruar është Ai që e humbi topin nga fëmijët për të shpëtuar dikush larg tyre 120 km.

Asgjë në këtë jetë nuk ndodhë rastësisht, çdo gjë lëviz me rrugëtim të caktuar e të drejtë !

Përkthim Sadik Avdiu