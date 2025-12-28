Asllani kritikohet në Itali

Skuadra e Torinos po përjeton moment të vështirë në Serie A.
Edhe pse ata sot shënuan të parët ndaj Cagliari me Vlasic, java e 17-të në kampionatin italinë, nuk ishin në gjendje të ruanin avantazhin, përkundrazi u përmbysën.
Një humbje që rëndon akoma më tepër situatën. Kritikat nga mediat vendase nuk kanë munguar kundër “Demave”.
Mes të “kryqëzuarëve” ishte edhe mesfushori i Kombëtares Kristjan Asllani, i cili mori notën 4.5 nga “TuttomercatoWeb”.
Ja si e përshkruan mediumi në fjalë performancën e shqiptarit ndaj Cagliarit: “Asnjë pasim vertikal i saktë dhe sidomos i ngathët në rikuperim.
Duket shumë larg nga koha kur ishte regjizor premtues në Serie A”.
Te Shqipëria, Asllani është i “paprekshëm” nën urdhërat e trajnerit Sylvinho, pavarësisht rritjes së ndjeshme nga Medon Berisha.
Prej vitit 2023, 23-vjeçari kuqezi numëron 31 prezenca nga 32 që ka zhvilluar Kombëtarja.