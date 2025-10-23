Aston Martin e ka bërë DB12 më të mirë

Aston Martin ka prezantuar një model të ri DB12, DB12 S. Ai i bashkohet DBX S dhe Vantage S, të cilat iu shtuan linjës së Aston në fillim të këtij viti, të dyja pjesë e planit të CEO-s, Adrian Hallmark për të ofruar më shumë variante modeli.
DB12 S i ri merr disa përmirësime që duhet ta bëjnë atë një makinë edhe më emocionuese për t’u drejtuar, transmeton Telegrafi.
Nën kapak, motori V-8 4.0 litra me dy turbo tani prodhon 691 kuaj fuqi. Fuqia shtesë, ndërrimet më të shpejta dhe kontrolli i përmirësuar i nisjes e shkurtojnë kohën e makinës nga 0-100 në 3.4 sekonda për kupenë. DB12 S Volante ka nevojë për 3.5 sekonda. Shpejtësia maksimale e makinës është 320 km/orë.
DB12 i ri vjen standard me frena qeramike karboni. Ato maten 16.1 inç përpara dhe 14.2 inç mbrapa dhe paraqesin sistemin e kontrollit të frenimit në kthesa të gjeneratës së ardhshme të markës.
Ndryshime të tjera unike për DB12 S përfshijnë rikalibrimin e gazit dhe drejtimit, amortizatorët Bilstein DTX të përmirësuar dhe një diferencial elektronik të pasmë të përmirësuar.
Inxhinierët e Aston Martin gjithashtu ngurtësuan shufrat e pasme kundër rrotullimit dhe përshtatën gjeometrinë e rrotës.
DB12 më i nxehtë dallohet nga variantet jo-S me disa prekje unike vizuale. DB12 S përmban një ndarës të përparmë me dy elementë që rrit forcën poshtë dhe drejton ajrin brenda dhe rreth harqeve të rrotave të përparme.
Kapaku i motorit ka grila të reja të kapakut të motorit, të cilat Aston i ofron me ngjyrë të zezë me shkëlqim ose me fibër karboni opsionale.
Në pjesën e pasme, Aston merr një spojler të pasmë të fiksuar, një disfuzor të ri dhe katër tuba shkarkimi prej çeliku inox. Një sistem titaniumi është opsional, i cili rrit volumin me 1.5 dB dhe është 25.8 më i lehtë se shkarkimi standard.
Brenda, varianti i ri paraqet një buton rrotullues metalik të kuq me formë të rrudhur në konzolën qendrore, një ngjyrë që Aston përdor edhe për logon e jashtme S. Kabina është e disponueshme në tre konfigurime të brendshme dhe vjen me lëkurë dhe Alcantara.
Ju mund ta porosisni DB12 në konfigurime kupe dhe kabriolet sot. Dorëzimet janë planifikuar të fillojnë në tremujorin e parë të vitit 2026. Aston nuk ka dhënë ende asnjë informacion mbi çmimet, por DB12 i rregullt fillon nga 250,000 dollarë dhe nuk do të habitemi nëse çmimi është mbi 275,000 dollarë.