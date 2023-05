Aston Martin i ri është veturë për adhuruesit e F1

Tifozët e ekipit të F1 të Aston Martin – e edhe ata që janë mjaftueshëm të pasur për të përballuar çmimin e DBX 707 SUV – me shumë gjasë do ta pëlqejnë AMD23 Edition-n e ri.

I krijuar posaçërisht nga divizioni Q i Aston, vetura përmban një skemë ekskluzive të bojës të frymëzuar nga makina e garave AMR23 F1 dhe që është shumë e ngjashme me pamjen e makinës DBX F1 me 697 kuaj fuqi.

Aston Martin DBX 707 AMR23 Edition 2023 është i veshur me Podium Green. Zgjedhja për paketën Highlights ndihmon në identifikimin e mëtejshëm të edicionit special me theksime ngjyrë “lime” në pjesët e poshtme të kompletit të trupit të tij me fibër karboni – njësoj si ato që shihen në makinën mjekësore. Të dyja nuancat janë ngjyrat kryesore edhe në veturën e garave F1 të Aston Martin-it, shkruan caranddriver.

Pas rrotave të zeza me madhësi prej 23 inçëve të SUV-së, janë disqet e mëdha të frenave që mbërthejnë rotorët standardë me karbon qeramike dhe janë të ngjyrosura me bojën Racing Green. Një shenjë “Q” në maskat e përparme identifikon gjithashtu veçantinë e DBX-it.

Skema e ngjyrave e frymëzuar nga F1 vazhdon brenda, me AMR23 Edition me tapiceri në ngjyrë Onyx Black dhe Eifel Green dhe të zbukuruar me qepje me kontrast të ngjyrës “lime”. Kabina është gjithashtu e pajisur me veshje me fibër karboni, si dhe elementë saten të errët.

Kur hyni dhe dilni nga SUV-i me dy turbo, pragjet e dyerve japin një kujtesë të dukshme të origjinës së tij të garave me vetura duke shfaqur logot e tyre AMR23.

DBX 707 ka një çmim fillestar prej 210,776 dollarëve, por versioni AMR23 kushton rreth 64 mijë dollarë më shumë, me një çmim bazë prej 275,086 dollarë. Paketa Highlights kushton 7,200 dollarë shtesë. Nga Aston Martin bënë të ditur se edicioni special është aktualisht në dispozicion për tu porositur nga ana e klientëve.