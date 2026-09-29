Ballina Artikuj Autonomia intelektuale dhe rezistenca ndaj mentalitetit të turmës

Autonomia intelektuale dhe rezistenca ndaj mentalitetit të turmës

Shejh Jusuf Kardavi (r.a)

Islami, përmes Kuranit, Sunetit të Profetit dhe të gjitha mësimeve e udhëzimeve të tij, synon të plotësojë çlirimin e mendjes njerëzore nga çdo gjë që e sundon atë dhe që e pengon nga prodhimi i dobishëm. Këtu, ai e çliron atë përfundimisht nga pushteti i ndjekjes së masave të shkujdesura – nga njerëzit e thjeshtë – të cilët shpesh ecin pas baballarëve, udhëheqësve, ose pas mësuesve e dijetarëve, duke konsideruar se ata mendojnë në vend të tyre. Është e sikur t’u kishin dhënë mendjeve të tyre një leje të gjatë kalimtare, ku nuk u duhet të mendojnë, të diskutojnë, të pyesin e as ta ndezin këtë qiri për pak kohë që të përfitojnë nga drita e tij.

Është vërtet e çuditshme të shohësh disa njerëz në shoqëritë tona që i bllokojnë mendjet e tyre dhe nuk lejonë që ato të hapen ndonjëherë për punë e mendim. Kjo ndodh sepse personi e ka rehatuar veten, duke e përcaktuar qëndrimin e tij paraprakisht në mënyrë precize dhe të rreptë: të jetë me njerëzit, me shumicën. Nëse ata thonë për diçka “po”, ai thotë “po”; e nëse thonë “jo”, ai thotë thjesht “jo”. Ndërsa ai vetë – si një qenie njerëzore me mendjen, mendimin, kulturën, fenë dhe misionin e tij – në të vërtetë nuk ka asnjë qëndrim.

Kjo është vërtet diçka e mjerueshme: që njerëzit të heqin dorë nga të menduarit e tyre, nga personaliteti dhe nga përgjegjësia e tyre, ndërkohë që secili është përgjegjës për veten e tij dhe askush tjetër nuk mban përgjegjësi për të: “Çdo njeri është peng i asaj që ka kryer.”[1]

Për këtë ka paralajmëruar edhe Profeti i Islamit, Muhammedi (a.s), kur tha: “Mos bëhuni “imme’a” (ndjekës të verbër pa qëndrim), duke thënë: “Nëse njerëzit bëjnë mirë, edhe ne do të bëjmë mirë, e nëse bëjnë padrejtësi, edhe ne do të bëjmë padrejtësi”. Por edisiplinoni veten tuaj: nëse njerëzit bëjnë mirë, bëni mirë, e nëse bëjnë keq, mos bëni padrejtësi!”

Me këtë, Islami e lartësoi qëndrimin e njeriut, në mënyrë që ai të ketë qëndrimin e tij të përcaktuar, vendimin e tij personal dhe mendimin e tij të shprehur hapur, pa qenë i varur nga asnjë individ apo grup që t’i marrë mendjen e arsyen, të mendojë në vend të tij dhe të marrë vendime për të.

Kjo dukuri përhapet gjerësisht në vendet ku mungojnë liritë publike, ku disa njerëz tjetërsohen e udhëhiqen drejt asaj që kërkohet prej tyre, jo drejt asaj që ata duan për veten. Të gjithë shndërrohen në “ndjekës të verbër” të asaj që kërkon Faraoni, e jo të asaj që sheh mendja e tyre. Ata e përgënjeshtrojnë pejgamberin nëse e përgënjeshtron sundimtari, dhe i besojnë djallit nëse njerëzit i besojnë atij.

Zoti e mëshiftë poetin Sheuki kur shprehu qëndrimin e tyre në dramën “Mendja e Lejlasë”, duke thënë përmes gojës së disave prej tyre:

E dua Huseinin, por gjuhën e kam kundër tij e zemrën me të;

Nëse vendi tratohet e kërkon shpëtimin, bëhu një ndjekës pa mendje!

Islami nuk i mirëpret këto kategori; përkundrazi, i lufton dhe kundërshton shumicën e tyre, sepse ato shkatërrojnë e nuk ndërtojnë, mbysin e nuk ngjallin, dobësojnë e nuk forcojnë. Thirrja, edukimi dhe ligjvënia e Islamit bazohen në idenë që njerëzit të jetojnë ashtu siç i krijoi Zoti: me mendjet, talentet e ndërgjegjen e tyre. Sepse Zoti e zbriti Librin e Tij, dërgoi të dërguarit, krijoi gjithësinë dhe vendosi ligjet e Tij për “një popull që arsyeton” dhe për “atë që kanë mendje”.

Autor: Jusuf Kardavi

Përktheu: Elton Harxhi

By: ardhmëriaonline.com

[1] – Sure Muddethir: 38.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram