Autoritetet Amerikane përsërisin qëndrimin e tyre për shpërblerjen e Google

Në argumentin e tij, Departamenti thoshte se shitja e Chrome do të parandalonte kontrollin e Google mbi këtë pikë aksesi kritik në internet si dhe ti hapte rrugë motorëve rivalë të kërkimit.

Google do të detyrohet të shpërbëjë biznesin e saj tha Departamenti Amerikan i Drejtësisë duke mbajtur qëndrimin e administratës së kaluar pasi një gjykatë federale arriti në përfundimin e kompania ka abuzuar në mënyrë të paligjshme me një monopol në industrinë e kërkimit online.

The Washington Post dhe The New York Times raportuan se Departamenti i Drejtësisë ka përsëritur qëndrimin se Google duhet të shesë shfletuesin Chrome.

Në argumentin e tij, Departamenti thoshte se shitja e Chrome do të parandalonte kontrollin e Google mbi këtë pikë aksesi kritik në internet si dhe ti hapte rrugë motorëve rivalë të kërkimit.

Departamenti i Drejtësisë gjithashtu ruajti propozimin e administratës Biden për të ndaluar Google të bëjë marrëveshje me kompani si Apple, me prodhues smartfonësh dhe shfletuesish si Mozilla për ta bërë motorin e saj të kërkimit parësor në produktet dhe softuerët e tyre.

Megjithatë tërhoqi propozimin që do ta detyronte Google të shiste aksionet e saj në startupet AI si Anthropic. Pritet që gjiganti i kërkimit të dërgojë propozimin e tij me lehtësi për platformat rivale.