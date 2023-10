Baerbock në Tiranë pas agresionit serb ndaj Kosovës

Ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock mbërrin sot në Tiranë. Vizita e ministres gjermane vjen në kuadër të situatës mes Kosovës e Serbisë, pas agresionit serb më 24 shtator.

Ministrja gjermane ka planifikuar të takojë homologët nga Prishtina dhe Beogradi, të cilët do të mblidhen sot në Tiranë në kuadër të samitit të Berlinit, shkruan rtsh.al.

“Baerbock do të bisedojë me liderët nga Serbia dhe Kosova dhe do të vazhdojë t’u kërkojë të dyja palëve të shmangin përshkallëzimin e konfliktit gjatë një takimi të ministrave të Jashtëm të Ballkanit Perëndimor në Shqipëri,” njoftoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme gjermane.

Takimet në Shqipëri janë pjesë e “Procesit të Berlinit”, i cili filloi në vitin 2014 për të nxitur bashkëpunimin midis gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Samiti do të paraprihet sot nga një takim i ministrave të Punëve të Jashtme të Ballkanit Perëndimor, shteteve pjesëmarrëse në Procesin e Berlinit, përfaqësuesit e BE-së dhe organizatat rajonale.