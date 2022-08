Ballkani kalon në Play-off të Ligës së Konferencës

Ka përfunduar ndeshja në mes Klaksvik – Ballkani.

2:1 ishte rezultati më 120 minuta, (4:4) ai i përgjithshëm, në ndeshja e kthimit, e vlefshme për kualifikueset në Ligën e Konferencës, në mes Klaksvik – Ballkani.

Golat në këtë takim u shënuan në pjesën e dytë.

Ishin fillimisht vendasit që shënuan me Mikkelson në minutën e 56` të ndeshjes.

Për Ballkanin shënoi Ermal Krasniqi në të 83` minutë, për 1:1.

Ndërsa, golin epërsisë për Klaksvik e shënoi Da Silva në minutën e 89`.

Kështu ndeshja fillimisht shkoi në vazhdime, më pas drejt penalltive.

Nga pika e bardhë më të saktë u treguan ekipi kosovar, pasi realizuan të gjitha gjuajtjet.

E heroi i këtij takimi ishte portieri i Ballkanit, Ljuljanovic që bëri dy superpritje.

Me rezultat final 3:4 në penallti, Ballkani kaloi tutje në ‘Play Offin’ e Ligën e Konferencës, aty ku do të përballet me Shkupin.