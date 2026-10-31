Barça “shpërthen” ndaj Alavesit

Pas dy disfatave radhazi, Barcelona është kthyer te fitorja duke e mposhtur shumë thellë Deportivo Alavesin me rezultatin 6:1.
Barça javën e kaluar u mposht nga Paris Saint-Germaini në Ligën e Kampionëve dhe nga Real Madridi në “El Clasico”.
Raphinha e hapi serinë e golave në minutën e tetë. Për 2:0 realizoi Fermin Lopez në minutën e 23-të.
Raphinha e shënoi edhe golin e tretë në minutën e 41-të. Në minutën e parë shtesë të pjesës së parë, Lamine Yamal, shënoi për 4:0.
Yamal shënoi edhe për 5:0 në minutën e 64-t. E realizatori i golit të gjashtë ishte Anthony Gordon në minutën e 81-të.
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Ndërsa golin e vetëm për Alavesin e realizoi Mariano Diaz.
Barça vazhdon të jetë lidere me 30 pikë. Alavesi ka 12 pikë në mesin e tabelës.