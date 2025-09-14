Barcelona demolon Valencian

Barcelona ka shënuar fitore të thellë 6:0 ndaj Valencias në ndeshjen e xhiros së katërt.
Pjesa e dytë ishte e shkëlqyer, ndërsa Robert Lewandowski si zëvendësues shënoi dy gola të shpejtë.
Për 1:0 realizoi Fermin Lopez në minutën e 29-të.
Pesë golat tjerë u shënuan në pjesën e dytë.
Raphinha, që po ashtu shënoi dy gola, realizoi fillimisht për 2:0 në minutën e 53-të.
Lopez tre minuta më pas realizoi për golin e dytë dhe të tretë të Barcelonës, ndërsa braziliani Raphinha shënoi për 4:0 në minutën e 66-të.
Lewandowski hyri në lojë në minutën e 68-të.
Për 5:0, sulmuesi polak realizoi në minutën e 76-të, ndërsa e vendosi sfidën katër minuta para fundit.
Barcelona ka 10 pikë në vendin e dytë, dy më pak se Real Madridi lider.
Valencia mbetet me katër pikë në vendin e 15-të.