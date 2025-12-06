Barcelona rrit distancën nga Reali në La Liga

Barcelona ka shënuar fitore të thellë në udhëtim te Real Betis, në kuadër të xhiros së 15-të në La Liga.
Edhe pse në disavantazh të hershëm, katalunasit e përmbysën për të fituar me rezultat të thellë 3-5 për t’i arkëtuar pikët e plota.
Fillimisht Betis befasoi të gjithë për të kaluar në epërsi pas vetëm pesë minutave lojë falë Antony.
Megjithatë, i menjëhershëm ishte reagimi i Barcelonës. Ferran Torres shënoi pas asistimit të Jules Kounde (11’).
Spanjolli ishte në ndeshjen ndoshta më të mirë, ku pas vetëm dy minutave e përmbysi rezultatin me një vollej të fuqishme (13’).
Për golin e tretë u përkujdes talenti suedez Roony Bardghji me një supergol (31’) pas asistimit të Pedrit.
Nëntë minuta më vonë, Ferran Torres edhe e kompletoi het-trikun pas asistimit tjetër të Pedrit (40’).
Pas kësaj Barcelona edhe fitoi një penallti pas një prekje të topit me dorë, ku Lamine Yamal e finalizoi (59’).
Betisi pastaj nisi këndelljen. Fillimisht shënuan me Pablo Gacria mirëpo u anulua për pozitë jashtë loje.
Ishte Diogo Llorente që shënoi golin e dytë për Betisin pas rivendjes këndore (85’), kurse golin e tretë dhe të fundit e shënoi Cucho Hernandez (90’).
Barcelona kësisoj mbetet lider me 40 pikë, derisa Betis zë pozitën e pestë me 24 sosh.