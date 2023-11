Bashkëshortja e kryeministrit skocez thirrje për armëpushim urgjent në Gaza

“Ndërsa burrat e fuqishëm debatojnë për gjuhën e diplomacisë, fëmijët po vdesin, ne kemi nevojë për veprim dhe një armëpushim (në Gaza), jo vetëm fjalë”, tha gruaja e kryeministrit skocez Hamza Yusuf, Nadia El-Nakla, raporton Anadolu.

Emine Erdoğan, bashkëshortja e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, priti samitin “Një zemër për Palestinën”, me zonjat e tjera të para nga e gjithë bota në metropolin turk Istanbul, si pjesë e përpjekjeve të Ankarasë për t’i dhënë fund luftës izraelite në Gaza.

Duke folur në samit, El-Nakla falënderoi Emine Erdoğanin dhe tha: “Arsyeja e vetme për mbledhjen tonë sot këtu është që njerëzimi të triumfojë dhe të parandalojë vdekjen e më shumë burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm”.

Duke i përshkruar prindërit e saj si palestinezë, El-Nakla tha: “Unë dhe familja ime, së bashku me 2,2 milionë njerëz që jetojnë në Gaza, kemi qenë nën bllokadë për 17 vjet; ushqimi, uji, energjia elektrike, karburanti, të gjitha të kontrolluara dhe të kufizuara nga fuqitë e huaja”.

Nadia El-Nakla, wife of Scotland’s First Minister Humza Yousaf, calls on world leaders to use diplomacy instead of weapons to stop the conflict in Gaza pic.twitter.com/dtmKumcJ9x

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 15, 2023