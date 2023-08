Belgjika ndalon burrat beqarë të kërkojnë azil

Qeveria belge ka vendosur të ndalojë azilkërkuesit meshkuj beqarë me argumentin se kapaciteti pritës duhet të vihet në funksion fillimisht për familjet, gratë dhe fëmijët.

Ministrja e Migracionit dhe Azilit Nicole de Moor konfirmoi raportet e mediave se Fedasil, agjencia që menaxhon vendet e pritjes së azilit, është udhëzuar të ndalojë dhënien e aksesit për azil për burrat beqarë dhe shtoi se fokusi do të ishte strehimi i familjeve me fëmijë, sipas transmetuesit publik VRT.

Masa u prit me kritika të ashpra nga organizatat e të drejtave të njeriut. “Menduam se i kishim parë të gjitha, por jo. Qeveria belge nuk është ulur vetëm për të drejtat e njeriut. Po i varros ata duke ‘pezulluar’ pritjen e azilkërkuesve beqarë meshkuj,” tha Philippe Hensmans, drejtor i Amnesty International Belgium.

De Moor tha se një fluks azilkërkuesish gjatë dy viteve të fundit në kombin prej 11.5 milionë banorësh kishte mbushur qendrat e strehimit me kapacitet afër 33,500. Vitin e kaluar, Belgjika kishte rreth 37,000 aplikime për mbrojtje, tha agjencia federale përgjegjëse për pritjen e azilkërkuesve. /abncnews