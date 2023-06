Dje zyrtarisht, Karim Benzema u largua nga Reali.

Vetëm një ditë pas ai ka nënshkruar disa dokumente për transferimin e tij në Arabi në ekipin e Al Ittihad.

Kontrata e Benzemas do të zgjas deri në vitin 2025, me pagë afër 200 milion euro në vit me marrëveshje komerciale dhe përfitime të përfshira në këtë numër.