Betohet Milatoviq: Do të jem president i të gjithëve

Presidenti i ri i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, menjëherë pas betimit si kreu i ri i shtetit, tha se do të jetë president i të gjithë qytetarëve, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, kombëtare apo fetare.

Ai tha se ndryshimi i strukturës politike dhe konsolidimi i demokracisë ngrenë optimizëm se në të ardhmen çështjet e hapura që janë me rëndësi jetike për të ardhmen e e Malit të Zi do t’i zgjidhin me shumë më shumë unitet.

“Puna që na pret nuk do të jetë afatshkurtër dhe e lehtë. Eliminimi i ndarjeve të brendshme, ndërtimi i institucioneve të forta, shpërndarja e paanshme e drejtësisë do të kërkojnë një angazhim të plotë”, tha Milatoviq, shkruan Vijesti.

Milatoviq tha se do t’i përfaqësojë të gjithë “në përpjekjet për të gjetur harmoninë aty ku ishim ndarë”.