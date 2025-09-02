BIK-u ekzekutoi mjetet financiare për 500 jetimë

Bashkësia Islame e Kosovës ka ekzekutuar mjetet financiare për 500 jetimë në gjithë territorin e vendit për tre mujorin e tretë me radhë të shpërndarjes. Kjo vije në kuadër të projektit “Përkujdesja ndaj jetimëve të Republikës së Kosovës” i cili u bë i mundur në bashkëpunim me Qendrën e “Mbretit Selman” të Mbretërisë së Arabisë Saudite.
Kështu ka bërë të ditur Besim Mehmeti, shefi i Kabinetit të Myftiut Tërnava, i cili ritheksoi përkushtimin dhe gatishmërinë e Bashkësisë Islame të Kosovës që t’iu gjendur pranë qytetarëve të saj në çdo situatë.
Këto mjete financiare të gjithë përfituesve u transferohen nëpërmjet xhirollogarisë bankare. Kjo formë është bërë në mënyrë që t’u lehtësohet marrja e mjeteve pa pasur nevojë për prezencë fizike.
Kujtojmë që në inagurimin e këtij projekti, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava, shprehu mirënjohje të thellë për Qendrën e “Mbretit Selman” të Mbretërisë së Arabisë Saudite për këtë projekt, por edhe për ndihmat e vazhdueshme që kanë dhënë përgjatë viteve për popullin e Kosovës. Ai tha se synimi i tij është që nga në vitet e ardhshme të shtohen ndihmat edhe për shumë jetimë të tjerë mbarë territorit të vendit.